Роспотребнадзор усилит контроль за качеством сыра

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Роспотребнадзор дал поручение регионам усилить контроль за сыром и сырной продукцией в торговых сетях. Это решение было принято по результатам встречи в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и членов правления Национального союза производителей молока.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту «сыроподобной продукции» на территории РФ. По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте.

В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после административных мер информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

Стороны договорились об обмене информацией о фальсификации молочной продукции для оперативного принятия мер со стороны надзорного органа, сообщается на сайте федеральной службы.