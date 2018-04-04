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сегодня, 08:11 12

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством сыра

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством сыра
Фото: OurNetLife

Роспотребнадзор дал поручение регионам усилить контроль за сыром и сырной продукцией в торговых сетях. Это решение было принято по результатам встречи в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и членов правления Национального союза производителей молока.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту «сыроподобной продукции» на территории РФ. По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте.

В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после административных мер информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

Стороны договорились об обмене информацией о фальсификации молочной продукции для оперативного принятия мер со стороны надзорного органа, сообщается на сайте федеральной службы.

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#производство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    это не сыр-это химия

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Братеевэто не сыр-это химия


    Это точно.

    У друзей кот спёр кусочек сыра,

    потом лечить пришлось,

    ибо ссал кровавой мочёй и плакал жалобно.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Теперь друзья сыр надух не переносят.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Для меня ,так продукты в супермаркетах отрава,не беру,трудно купить хорошие,ну как-то обхожусь.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Эту байку про контроль я каждый год слышу. Только хуже становится. Значит сыр можно не покупать, еще хуже будет. Молоко которое протухает, кофе, которое не растворяется( Сейчас Жокей пошел левый. Часть состава не растворяется а плавает в кружке черными блямбами. Со сливочным маслом то же труба полная. Куры на антибиотиках, фрукты, овощи на пестицидах( не зря склад построили). Тепличный перешел на гидропонику. И травят там и добавляют дрянь от души. Ну а о вкусовых качествах говорить не чего. Вкуснее земляного помидора нет не чего! Гидропонные водянистые и вкус не тот.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Но зато УРОЖАЙ! Бабло рекой!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Olivyeva

    Братеев

    это не сыр-это химия



    Это точно.

    У друзей кот спёр кусочек сыра,

    потом лечить пришлось,

    ибо ссал кровавой мочёй и плакал жалобно.



    Блин, а я его кушал ...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    vertex

    Olivyeva

    Братеев

    это не сыр-это химия



    Это точно.

    У друзей кот спёр кусочек сыра,

    потом лечить пришлось,

    ибо ссал кровавой мочёй и плакал жалобно.


    Блин, а я его кушал ...



    Кота??? О_О



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Я же написал))) Блин. Блин я кушал.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    надо возвращать ГОСТы

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    сибирячка


    Сиби, да не убивайся от горя,Жив котик, жив.Теперь только корм хавает, заморский, дорогой, на натуральном мясе и овощах с травками полезными.Не чета людскому питанию из магазинов.

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