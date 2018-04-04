Артиллеристы в Приамурье уничтожили условного противника по координатам с беспилотника

На полигоне Трехречье в Амурской области состоялось учение с артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. Особенностями учебного мероприятия стало выполнение огневых задач в ночных условиях во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Артиллеристы заблаговременно вышли на огневые позиции и приготовились вести стрельбу. Как только условный противник достиг рубежа, был произведен артиллерийский удар. Корректировку стрельбы и оценку попаданий производил беспилотник при помощи специальной аппаратуры ночного видения.

В нанесении артиллерийского удара использовались САУ большой мощности 2С7м «Малка», 2С5 «Гиацинт», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Дистанция действий артиллерии составила от 30 до 20 километров. Мишени были обозначены тепловыми ловушками.

В учении было задействовано около 150 единиц артиллерийского вооружения и спецтехники, а также около 700 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.