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4апреля
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Артиллеристы в Приамурье уничтожили условного противника по координатам с беспилотника

Артиллеристы в Приамурье уничтожили условного противника по координатам с беспилотника

На полигоне Трехречье в Амурской области состоялось учение с артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. Особенностями учебного мероприятия стало выполнение огневых задач в ночных условиях во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Артиллеристы заблаговременно вышли на огневые позиции и приготовились вести стрельбу. Как только условный противник достиг рубежа, был произведен артиллерийский удар. Корректировку стрельбы и оценку попаданий производил беспилотник при помощи специальной аппаратуры ночного видения.

В нанесении артиллерийского удара использовались САУ большой мощности 2С7м «Малка», 2С5 «Гиацинт», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Дистанция действий артиллерии составила от 30 до 20 километров. Мишени были обозначены тепловыми ловушками.

В учении было задействовано около 150 единиц артиллерийского вооружения и спецтехники, а также около 700 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ой чья то зарплата полетела-и не одна

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Теперь голодный, спать лучше буду.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад



    В нанесении артиллерийского удара использовались САУ большой мощности 2С7м «Малка», 2С5 «Гиацинт»



    Все перечисленное способно вести огонь тактическими ядерными зарядами. Собственно другого на границе с КНР и не требуется.

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