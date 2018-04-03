Тушить лесные пожары в Приамурье приехали парашютисты федеральной авиалесоохраны

3 апреля оперативный штаб Рослесхоза направил на тушение лесных пожаров в Амурскую область 35 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны. Это сделано стабилизации лесопожарной обстановки и предупреждения ЧС, связанной с лесными пожарами.

Авиапожарные федеральной авиалесоохраны уже работают на ликвидации лесного пожара в Свободненском районе.

На 20:00 амурского времени 3 апреля на землях лесного фонда в Амурской области лесопожарными службами проводятся работы по тушению 16 пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 1 328 гектаров, в том числе локализовано 3 пожара на площади 720 гектаров.

С начала суток ликвидировано 7 лесных пожаров, в том числе 5 пожаров на землях лесного фонда, 1 – на землях особо охраняемых природных территорий (ГПЗ «Хинганский»), 1 – на землях иных категорий. Общая группировка сил и средств, задействованных на локализации и ликвидации лесных пожаров в регионе, составляет 336 человек, 51 единица наземной техники и 1 воздушное судно.

Работы по тушению пожаров осложнены отсутствием осадков и сильной ветровой нагрузкой. Местами порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Согласно прогнозным данным на предстоящие сутки сильный ветер в Амурской области сохранится, отмечают специалисты..

Причины возникновения в регионе лесных пожаров – переходы в лес огня несанкционированных палов сухой травы с сопредельных с лесом территорий и неосторожное обращение населения с огнем в лесу.

В связи со сходом снежного покрова, резким увеличением среднесуточных температур почти на всей территории Амурской области (в 18 районах: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Тамбовский, Шимановского районы) открыт пожароопасный сезон.

С 3 апреля в указанных 18 районах введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.