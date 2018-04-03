В России вводят невозвратные железнодорожные билеты

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Проект закона о введении невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении его приняли в 2015 году, однако в связи с согласованием поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось почти на три года.

С принятием закона его разработчики связывают надежду на повышение доступности поездок на поездах.

«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — говорится в пояснительной записке к закону.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. С этого момента пассажиры смогут выбирать, какой билет приобрести — обычный или невозвратный.

Вернуть деньги за невозвратный билет отказавшийся от поездки пассажир сможет только в случае форс-мажора — внезапной болезни или травмы, в том числе едущего вместе с ним супруга, родителя или ребенка, смерти члена семьи, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

Согласно действующей пока норме Устава железнодорожного транспорта, при отказе по любой причине пассажира поезда дальнего следования от поездки не менее чем за восемь часов до отправления поезда ему обязаны вернуть полную стоимость проезда, состоящую из стоимости билета и стоимости плацкарты за вычетом суммы сервисного сбора в размере 192,7 рубля. При возврате билета менее чем за восемь часов, но более чем за два часа до отправления поезда возвращается стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты, если же до отправления поезда осталось меньше двух часов, то стоимость плацкарты не возвращается.

Дешевые по сравнению с обычными невозвратные билеты вот уже несколько лет продаются российскими авиакомпаниями. В начале 2018 года гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» «Российских железных дорог») Петр Иванов сообщил, что железнодорожники намерены взять пример с авиакомпаний и в вопросе введения черных списков пассажиров, которым можно будет отказывать в перевозке, и уже начали подготовку соответствующего закона.