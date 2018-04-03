Юный благовещенец угнал машину и украл велосипед с балкона

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Несовершеннолетний благовещенец попал на скамью подсудимых после того, как совершил два преступления: угнал автомобиль, вскрыв его с помощью отвертки, и украл велосипед, который стоял на балконе жилого дома.

Благовещенский городской суд установил, что подсудимый, находясь во дворе дома по улице 50-летия Октября, решил угнать припаркованный автомобиль. Отверткой он повредил запорный механизм передней пассажирской двери авто, разблокировал ее и проник в машину. Вырвав провода замка зажигания, подросток запустил двигатель и выехал из двора.

Кроме того, подсудимый похитил велосипед, который заметил на балконе первого этажа жилого дома. Он подошел к балкону, подпрыгнул и сдвинул рукой створку балконного окна в сторону. Еще раз подпрыгнув, схватился руками за край рамы, подтянулся и через открытое окно влез на балкон. Здесь похититель взял велосипед стоимостью 5 000 рублей, спустил его на улицу, а затем спустился сам и скрылся.

В суде подросток вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к условному сроку – 2 года и 6 месяцев. Парень обязан не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган и не покидать жилое помещение по месту проживания в период с 22 до 6 часов.

Кроме того, суд назначил подсудимому принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.