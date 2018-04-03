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сегодня, 19:14 1

В Благовещенске пассажирка авто получила тяжелые травмы из-за водителя

В Благовещенске пассажирка авто получила тяжелые травмы из-за водителя
Фото: rk.karelia.ru

Водитель из Селемджинского района вез пассажирку по улицам Благовещенска на неисправном автомобиле. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом. В результате серьезно пострадала женщина-пассажир. Суд приговорил виновного к ограничению свободы и взыскал с него 200 000 рублей.

Благовещенский городской суд признал 49-летнего жителя поселка Экимчан Селемджинского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что 14 августа 2017 года житель Экимчана ехал по Благовещенску на неисправном автомобиле Mazda Bongo Friendee. При приближении к регулируемому светофором перекрестку улиц Зейская – Богдана Хмельницкого со скоростью около 60 километров в час, он проигнорировал запрещающий, красный, сигнал светофора и выехал на перекресток, где его автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке иномарки был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. А также удовлетворил гражданский иск и взыскал с него в пользу потерпевшей 200 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Евгений85

    Евгений85
    2 часа назад

    на исправном, не исправном охенея какая то

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