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сегодня, 18:37 1

Благовещенск готовится к празднованию Дня Победы

Благовещенск готовится к празднованию Дня Победы
Фото: admblag.ru

В Благовещенске празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметят парадом, шествием «Бессмертного полка», концертами, возложениями цветов к мемориалам и целым рядом других мероприятий. Организацию предстоящего праздника обсудили в мэрии.

На заседании оргкомитета обсудили программу основных праздничных мероприятий, план их обеспечения, а также выслушали предложения по организации тематических акций, сообщает городская администрация.

Основные культурные мероприятия пройдут в течение двух дней: 8 и 9 мая. Жителей Благовещенска ждут большой концерт в ОКЦ, церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-амурцам на площади Победы, парад войск Благовещенского гарнизона, показ современной военной и специальной техники на площади Ленина и многое другое.

9 мая по улицам города снова пройдет «Бессмертный полк», стать участником которого может любой желающий. Родственники и близкие ветеранов пройдут с фотографиями погибших участников Великой Отечественной войны по центральной улице города от улицы Трудовой до площади Победы.

В День Победы в парках и на набережной пройдут масштабные народные гуляния, так городской парк превратится в этот день в «Парк Победы», а на улице Краснофлотской от Пионерской до Уралова будут проходить мероприятия фестивального движения «Культурный город на набережной».

Благовещенский гарнизон и ДВОКУ организуют экскурсии с осмотром 108-го артиллерийского полукапонира 99-ого пулеметно-артиллерийского батальона (1935 год постройки), а 8 и 9 мая на вахту полукапонира заступит почетный караул.

День Победы масштабно отпразднуют в территориальных отделах (села Садовое, Белогорье, Плодопитомник) и отдаленных районах города, где пройдут праздничные концерты и другие культурно-массовые мероприятия.

В рамках празднования 73-й годовщины Победы планируется проведение ряда традиционных тематических акций, в частности «Вальс победы», «Письмо победы», «Георгиевская ленточка» и других. Некоторые акции уже стартовали. С 26 марта в Благовещенске стартовала акция «Посылка ветерану», она дает возможность всем желающим поздравить ветеранов с Днем Победы. До 30 апреля каждый житель города может передать организаторам акции теплые вязаные вещи, постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, а также нарисовать открытку и написать письмо ветерану. С 1 по 9 мая будет организована адресная доставка посылок ветеранам, проживающим в Благовещенске.

Адреса пунктов приема подарков: молодежный центр «Выбор» (улица Зейская, 34), администрация города (улица Ленина, 133).

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#память #праздники

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    ВГдня??? Вот Же однако..

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