Губернатор Приамурья получил больше 27,5 тысячи жалоб от амурчан

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В рамках проекта «Напрямую к губернатору» в областном правительстве обработано уже 1 700 писем от жителей региона. Всего главе Приамурья пожаловались 27 675 человек.

В части писем амурчане выразили благодарность правительству за работу, отмечая перемены к лучшему в жизни области, говорится на сайте органа госвласти. Сколько именно пришло таких благодарственных писем. не сообщается.

«Когда читаешь такие послания, приятно осознавать, что жизнь людей меняется к лучшему и они это замечают», – отметила заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области Ольга Довлатбегова.

Для обработки писем жителей Амурской области в контрольном управлении аппарата губернатора сформирована специальная рабочая группа. Ежедневно над обработкой работают 15 специалистов, которые сортируют послания по отраслям и районам. Там, где проблема требует оперативного решения – к примеру, по вопросам, касающимся здоровья, – ее сразу направляют на рассмотрение губернатору, сообщается на сайте правительства.

Амурчане могут отслеживать, сколько бланков поступило в работу и сколько из них уже систематизировано. Данные можно увидеть на сайте gubernatorlive.ru.