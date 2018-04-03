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3апреля
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сегодня, 18:21 8

Губернатор Приамурья получил больше 27,5 тысячи жалоб от амурчан

Губернатор Приамурья получил больше 27,5 тысячи жалоб от амурчан
Фото: amurobl.ru

В рамках проекта «Напрямую к губернатору» в областном правительстве обработано уже 1 700 писем от жителей региона. Всего главе Приамурья пожаловались 27 675 человек.

В части писем амурчане выразили благодарность правительству за работу, отмечая перемены к лучшему в жизни области, говорится на сайте органа госвласти. Сколько именно пришло таких благодарственных писем. не сообщается.

«Когда читаешь такие послания, приятно осознавать, что жизнь людей меняется к лучшему и они это замечают», – отметила заместитель руководителя аппарата губернатора области и правительства области Ольга Довлатбегова.

Для обработки писем жителей Амурской области в контрольном управлении аппарата губернатора сформирована специальная рабочая группа. Ежедневно над обработкой работают 15 специалистов, которые сортируют послания по отраслям и районам. Там, где проблема требует оперативного решения – к примеру, по вопросам, касающимся здоровья, – ее сразу направляют на рассмотрение губернатору, сообщается на сайте правительства.

Амурчане могут отслеживать, сколько бланков поступило в работу и сколько из них уже систематизировано. Данные можно увидеть на сайте gubernatorlive.ru.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • MAX18y

    MAX18y
    3 часа назад

    Вот это новость так новость.

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    Неужели в России ещё остались наивные, которые пишут губернаторам?

  • 55

    55
    3 часа назад

    Теперь Правительству амурской области можно не закупать туалетную бумагу)

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Той бумагой не подотрешься, она глянцевая)))

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад



    В части писем амурчане выразили благодарность правительству за работу, отмечая перемены к лучшему в жизни области, говорится на сайте органа госвласти. Сколько именно пришло таких благодарственных писем. не сообщается.



    Ну вот, самого интересного и не сказали :(

  • Громозека

    Громозека
    2 часа назад

    NEOS

    Неужели в России ещё остались наивные, которые пишут губернаторам?



    Конечно! И многие совсем даже не наивные. Надо например гадость сладостную человеку сделать, стук губеру в инстохрамм или в проект энтот. И усе, никто ни в чем не разбирается, реагируют на "стук" прям как собаки Павлова.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Столько жалоб,придется на второй срок остаться,а захочет ли он?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Зачем губеру столько жалоб.? Это-ж идеальная возможност из тысяч жалоб выбрать удобную и на одной выполненной распиарится во всех СМИ, чтоб Путин оценил

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