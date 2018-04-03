Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать продукты к Пасхе

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В преддверии Пасхи управление Роспотребнадзора по Амурской области дает рекомендации по выбору продуктов к праздничному столу. Ведомство советует не покупать яйца в местах несанкционированной торговли, а купленные тщательно мыть.

«Приближается светлый праздник Пасха. Заметно оживилась торговля традиционными пасхальными продуктами, население заранее покупает яйца. На этой неделе взрослые и дети будут красить яйца, готовить пасху, печь куличи. Однако именно в этот праздник возрастает вероятность возникновения различных расстройств желудочно-кишечного тракта у людей, соблюдавших строгий пост, и в большей степени инфекционных заболеваний. С последними можно столкнуться не только в период празднования Пасхи, но и во время подготовки к ней», – предупреждает ведомство.

Ежегодно в Амурской области регистрируется более 200 случаев заболеваний сальмонеллезом. В период активного употребления продуктов птицеводства, особенно яиц, риск заболевания этим серьезным инфекционным заболеванием увеличивается в разы. Возбудителем этой инфекции являются бактерии рода Salmonella, они очень устойчивы во внешней среде и могут длительно сохраняться в продуктах. Основной путь заражения – пищевой, а факторами передачи инфекции чаще выступают яйца и куриная продукция.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует не покупать яйца в местах несанкционированной торговли. Обращать внимание на состояние скорлупы – яйца с грязной или поврежденной скорлупой покупать не надо. Хранить яйца нужно в холодильнике, в открытой емкости или в производственной упаковке, чтобы знать срок годности. Класть яйца лучше острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся.

Срок хранения диетических яиц – до 7 суток, столовых яиц – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней.

Перед готовкой яйца следует вымыть разрешенным для этих целей моющим средством и раствором кальцинированной соды. Особенно тщательно мыть яйца нужно если их применяют для приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке – пасха, белковые кремы.

Роспотребнадзор советует варить яйца не менее 10 минут с момента закипания воды и не советует употреблять яйца в сыром виде, всмятку или в виде глазуньи. Оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре можно не более чем на два часа. Еду нужно успеть употребить в течение 12 часов после приготовления.

Ведомство подготовило и рекомендации, касающиеся окраски пасхальных яиц. Использовать можно только разрешенные в установленном порядке пищевые красители.

Что касается молочных продуктов, то важно помнить: они относятся к группе скоропортящихся, поэтому им место только в холодильнике. Творог, сметана, сливки и пастеризованное молоко должны храниться при температуре +4 градуса. Лишь стерилизованное молоко выдерживает до +20 градусов. Поэтому покупать молочные продукты нужно только в магазинах, где есть холодильное оборудование. Покупатель, выбирая молочные продукты, должен обращать внимание на сроки годности и дату производства, делая выбор в пользу свежих.

Всегда важно помнить, что при проявлении клинических симптомов кишечной инфекции (боли в животе, жидкий стул, рвота) не следует заниматься самолечением. Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркивает управление Роспотребнадзора по Амурской области.