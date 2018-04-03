Жительница Февральска жалуется на плохой быстровозведенный дом

Жительница быстровозводимого жилого дома в Февральске жалуется на то, что его построили с нарушениями: не была благоустроена территория, дом затапливает, появился грибок, на стенах трещины, холодно в подъезде. При этом застройщика невозможно заставить исправить нарушения, так как гарантийный срок – два года – истек.

«Я получила квартиру в поселке Февральск в быстровозводимом доме как сирота, – рассказала жительница дома Оксана Норд. – Такие дома, как я слышала, строили в Благовещенске, но они не прошли проверку, и их запретили, так как они непригодны для постоянного проживания. А в Февральске достроили, причем с нарушениями: не благоустроили придомовую территорию, сделали электрическое отопление – и это на северной территории. Дом пять лет простоял, и уже начал коситься фундамент, трескаться стены».

Как сообщала газета «Телепорт», в февраля 2013 года ключи от квартир в этом доме новоселам торжественно вручил губернатор Олег Кожемяко. «По оценке экспертов, здание имеет сверхэкономичные и сверхтепловые характеристики. Жителям не придется беспокоиться о температуре в своих квартирах даже в самые лютые морозы», – писала газета со ссылкой на областное правительство. СМИ также сообщали, что благоустройство придомовой территории строители обещали провести к лету 2013 года.

Администрация Февральска приняла в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом из быстровозводимых конструкций 27 декабря 2012 года. Его застройщиком и инвестором было «Амурское ипотечное агентство». Никаких замечаний к подрядчику у администрации тогда не было, сообщает областная жилинспекция. В нем приобрели квартиры для детей-сирот. В 2013 году Оксана Норд заключила договор найма сроком на 5 лет.

С тех пор она неоднократно обращалась в различные инстанции с жалобами на качество быстровозведенного дома. Разные инстанции проводили проверку и находили нарушения.

Специалисты областного минсоцзащиты весной 2017 года установили, что в 2016 году на собрании собственников были пожелания по благоустройству: починить тротуар, установить фонарь, а жильцы сами обещали построить детскую площадку. В официальном письме ведомства отмечают, что администрация Февральска установила фонарь, починила тротуар, а жильцы детскую площадку не построили.

На это Оксана Норд возражает, что фонаря в их дворе никогда не было. «Плиты тротуара переделывали – это было, – соглашается девушка. – Только во время работ дом без света оставили, а после ремонта из-за тротуара во двор стала затекать вода, появился грибок».

По жалобе на холодный подъезд в ответе минсоцзащиты сообщалось, что, по информации администрации Февральска, это случилось из-за того, что зимой один житель дома перекрыл отопление и разморозил отопительный регистр. Заменить его власти обещали после окончания отопительного сезона 2016-2017 годов. Оксана Норд однозначно заявляет, что ремонт проведен не был, подъезд и в эту зиму не обогревался.

Коснулись в ответе министерства и заявлений жильцов о том, что дом покрылся трещинами: «Трещины в подъездах дома, незначительные деформации стыков углов внутренней отделки не влияют на устойчивость конструкции».

В результате проверки, которую провела областная жилинспекция, было установлено, что в ходе эксплуатации выяснилось, что у дома отсутствует благоустроенная придомовая территория. «По предварительной оценке, которую провела в июне 2017 года комиссия жилинспекции, дом построен с нарушением СНиПов», – сообщается в официальном ответе.

Амуржилинспекция коснулась и вопроса отсутствия у дома своей управляющей компании. В январе 2014 года собственники квартир приняли решение заключить договор управления с «Февральскими коммунальными системами». Однако, сообщает жилинспекция, УК уклонилась от заключения договора, мотивируя это тем, что жильцы дома неплатежеспособны. С 2015 по 2017 год администрация Февральска провела конкурсы по отбору управляющей организации. Но желающих не было.

В официальном ответе администрация Селемджинского района сообщает, что в течение гарантийного срока эксплуатации дома – два года (2013–2015 годы) – жильцы претензий не предъявляли. В связи с жалобами, появившимися позже, была организована независимая экспертиза, которую провели специалисты «Стройэкспертсервис». Они установили, что дом имеет ряд значительных, но устранимых дефектов: нет бетонных отмостков, не закреплены лестничные марши, образовался грибок, дверные блоки повреждены по халатности жильцов. В связи с тем, что истек гарантийный срок, нет юридических мер воздействия на продавца с целью устранения выявленных дефектов.

Глава районной администрации Сергей Капшук подтвердил корреспонденту ИА «Амур.инфо», что застройщик не будет исправлять нарушения, так как истек гарантийный срок. «Мы включили дом в программу капитального ремонта на 2018 год, – пояснил Сергей Анатольевич. – Выполнены будут не все работы. Отремонтируют систему вентиляции, из-за которой влага протекает на верхние этажи, выполнят ремонт крыши и сделают отмостку».

Что касается управляющей компании, то глава района подтвердил, что управляющие компании отказываются брать этот дом, так как жильцы не платят за коммунальные услуги. «У жильцов имеется договор с "Февральскими коммунальными системами", они работают по обращениям, – пояснил Сергей Анатольевич. – Если возникают проблемы, жильцы обращаются в управляйку – за отдельную плату. И специалисты решают проблему».