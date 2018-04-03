От минус 10 до плюс 3: прогноз погоды в Приамурье на 4 апреля

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В Амурской области 4 апреля ожидается небольшая облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду, днем скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, местами – 17-22 метров в секунду.

Термометры ночью по северу покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северо-западу – минус 20…25, по югу – минус 5…10, местами – до минус 15. Днем по северу температура составит минус 2…7, местами по крайним районам будет около минус 10. По югу в дневные часы будет от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске ночью 4 апреля малооблачно, без осадков. Днем – ясно, также без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, усиливаясь до 14-19 метров в секунду, днем его скорость составит 6-11 метров в секунду, с порывами 16-21 метр в секунду.

Температура в ночные часы опустится до 7…9 градусов ниже нуля, днем термометры покажут от минус 1 до плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.