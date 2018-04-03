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сегодня, 17:11 1

В Благовещенске начали принимать заявки на участие в акции «Чистый город»

В Благовещенске начали принимать заявки на участие в акции «Чистый город»
Фото: zhkh-service.ru

В столице Приамурья стартовал прием заявок на участие в ежегодной акции «Чистый город». Ее весенний этап пройдет с 9 по 30 апреля.

Как и в предыдущие годы, координатором акции является муниципальное казенное предприятие «ГСТК». Для тех, кто хочет помочь городу встретить весну чистым и нарядным, уже подготовили необходимый инвентарь. Мусор, собранный бюджетными организациями, будут вывозить грузовиками «ГСТК».

«Для проведения работ по уборке города после зимнего периода организована горячая линия по приему заявок на участие в акции. Также размечены участки, подлежащие уборке. Традиционно для организаций, принявших участие в уборке прилегающих и закрепленных территорий, будет организован бесплатный прием собранного мусора на полигоне твердых отходов», – рассказали в городском управлении ЖКХ.

Как сообщает администрация города, жителям многоквартирных домов по поводу проведения субботников необходимо обращаться в свои обслуживающие или управляющие компании. Жильцов должны обеспечить инвентарем, транспортом и мешками.

Руководителям всех благовещенских предприятий, организаций и учреждений рекомендовали организовать сотрудников и провести субботники. Во время акции «Чистый город» профильные управления городской администрации проконтролируют, как подведомственные учреждения навели порядок на своих территориях.

Также специалисты администрации продолжат ежедневно выявлять несанкционированные свалки мусора и проводить административные рейды – как по частному сектору, так и по придомовым территориям многоквартирных домов.

Как отметил руководитель штаба Владимир Константинов, проведение акции «Чистый город» помогает не только очистить Благовещенск от мусора, накопившегося за зимний период, но и снизить риск возгорания мусора и сухой травы в пожароопасный период.

Подать заявку на участие в акции «Чистый город», заказать инвентарь и вывоз мусора можно по номерам: (4162) 99-10-15 и 99-10-16.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    порочная практика, наводить порядок по каким то субботникам. порядок и чистота в городе должны поддерживаться каждый день . бабушке пора на пенсию.

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