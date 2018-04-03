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сегодня, 17:08 1

В кинотеатрах Благовещенска будут показывать ролики о пожарной безопасности

В кинотеатрах Благовещенска будут показывать ролики о пожарной безопасности
Фото: cinemahall24.ru

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал показывать в российских кинотеатрах социальные ролики о действиях при ЧП и пожарах. Их должны демонстрировать перед сеансами, передает «Лайф». Как выяснило ИА «Амур.инфо», эта инициатива не обойдет и Благовещенск.

«Требую организовать проведение инструктажа со зрителями: указывать порядок действий при задымлении, порядок эвакуации. Приоритет – малолетние дети и женщины, лица пожилого возраста. Это должно быть перед каждым киносеансом», – сказал Владимир Пучков на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» на вопрос о том, будет ли ведомство обращаться к руководству амурских кинотеатров на тему показа роликов, сообщили, что этот момент прорабатывается.

В благовещенской сети кинотеатров «Мир кино» информагентству сообщили, что знают об инициативе главы МЧС. «Как только к нам обратятся с соответствующим предложением, мы его с удовольствием поддержим», – сообщил представитель сети Андрей Пономаренко. Он пояснил, что кинотеатры сети периодически показывают социальные ролики.

The Village пишет, что демонстрацию роликов готовы вести и другие российские сети кинотеатров, например, объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино».

«Мы считаем показ таких роликов в кинотеатрах целесообразным. Мы думаем, что нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара», – отметили представители этой сети.

Глава МЧС Владимир Пучков выступил с инициативой о показе роликов после пожара в городе Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек. Трагедия произошла 25 марта, сообщало Амур.инфо. По информации «Лайф», больше всего жертв было в зале кинотеатра ТРЦ.

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#кино #пожар в Кемерове #пожары

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    Раньше, помню, придёшь вкинотеатр. Сядешь. И начинаются всякие - "фитиль", про наркош, алкашей агитационные фильмы

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