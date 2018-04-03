К реконструкции парка Дружбы в Благовещенске хотят привлечь экспертов российского масштаба

Проект реконструкции парка Дружбы в микрорайоне обсуждают благовещенские общественники совместно с городской администрацией. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала предприниматель и общественница Оксана Разумеева.

2 и 3 марта инициативные горожане встречались с представителями мэрии и озвучивали свои предложения по облагораживанию места отдыха. На встречу 2 марта пришли урбанисты, дизайнеры, общественники и представители благовещенской мэрии. Участники обменялись пожеланиями, как, на их взгляд, можно быстро и относительно недорого преобразить парк Дружбы.

«Объять силами администрации такой большой проект, как реконструкция парка Дружбы, очень сложно и очень дорого. В городе к тому же не так много профессионалов, которые могут это реализовать. У нас за счет того, что мы много путешествуем, в своих областях развиваемся, у нас есть знакомые, какие-то связи и опыт, и мы привлекаем сейчас активно экспертов в области реконструкции по каждому направлению.

Я со своей стороны занимаюсь темой детей в городе, в частности детскими площадками. Я связалась с московскими экспертами, и они будут давать нам рекомендации, как улучшить парк. Главное, у нас есть возможность привлечь экспертов российского масштаба для того, чтобы наш парк стал лучше», – поделилась Оксана Разумеева.

Своими идеями и знаниями для улучшения территории парка готов поделиться и благовещенец Игорь Кольцов, который учится в институте урбанистики. Ранее горожанин подверг резкой критике проект благоустройства парка.

В программе прозвучало, что в 2017 году местные социологи проводили большое исследование по Благовещенску. 43 % опрошенных сказали, что изюминка города – в близком соседстве с китайской культурой. 23 % ответили, что парк Дружбы является одной из достопримечательностей города. Поэтому при реконструкции собираются сохранить его архитектурный ансамбль и китайскую специфику. Экспертная группа общественников подготовила обращение к мэру города с рекомендациями, как к лету быстро и относительно недорого сделать парк более комфортным, удобным и интересным.

«Я сама мама троих детей. Мы ездили в парк гулять с коляской, и очень много препятствий – то бордюр, то неровности. Для движения с ребенком или маломобильной группы граждан это создает большие неудобства. Также размещение детских площадок. Чтобы сделать интересную детскую площадку, нужно немного: немного дерева, камней и воды, и, в принципе, ребенок может там играть достаточно долго. На сегодняшний день таких зон отдыха для детей в парке не предусмотрено. Также очень недорогие текущие решения: в парке есть пруд и лестничные марши, которые находятся в очень печальном состоянии. Настелить деревянные настилы – достаточно экономичный проект. Еще из недорогих решений предлагаем разделить спортивные и велодорожки в южной части парка, где их нет», – озвучила предложения общественников Оксана Разумеева.

По словам Оксаны, инициативные горожане увидели заинтересованность со стороны городской администрации и надеются, что все их пожелания будут внесены в проект. Прозвучало даже, что подобная совместная работа благовещенских общественников, российских экспертов и городской мэрии создадут уникальный для России проект – обновленный парк Дружбы.

Интервью с Оксаной Разумеевой выйдет в эфир благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) сегодня, 3 апреля, в 18:10 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут опубликованы на сайте в разделе «Простые вопросы».