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Нам некуда брать животных: благовещенские волонтеры просят помощи в строительстве приюта

Нам некуда брать животных: благовещенские волонтеры просят помощи в строительстве приюта

Зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») просит помощи в обустройстве территории, где в дальнейшем разместится небольшой приют. Это будет временное пристанище для животных, которым нужна помощь. Там строят вольеры для собак и отдельное теплое помещения для кошек и больных животных.

Работы на участке уже начались, но нехватка материальной и физической помощи не позволяет завершить начатое. На территории идет строительство вольеров, плюс частично построен забор. Но у зоозащитной организации, живущей только на деньги самих волонтеров и на пожертвования, нет необходимых средств.

Как рассказала одна из волонтеров, участок земли площадью 20 соток зоозащитникам подарил благотворитель, пожелавший остаться неназванным. Земля находится на территории села Верхнеблаговещенское вдали от частной застройки.

«Есть хорошие люди, которые активно помогают нам строить вольеры, они привозят нам материалы, помогают рабочей силой. Часть работ волонтеры делают самостоятельно и на собственные средства. 10 вольеров у нас уже стоят, но этого недостаточно. Не закончен забор, нам нужно железо. Также у нас есть отремонтированный старый вагончик, его также пора перевезти на эту территорию, но пока это невозможно, потому что нужно отсыпать площадку под него. Нужен рыжий ПГС и скальник. Плюс нужно отсыпать подъездную дорогу, чтобы не застревали машины, потому там глина сплошная», – рассказала волонтер Лилия.

Волонтерам нужны также сетка-рабица, профлист, доски, бруски, стальные двери для вольеров, линолеум, необходима и помощь с проведением электричества к участку. Плюс нужна физическая помощь людей, чтобы провести все работы. При этом остается постоянная необходимость в корме для собак, ошейниках, поводках, мисках, кастрюлях и так далее.

Зоозащитники отмечают, что животных на улице меньше не становится, а брать собак и кошек волонтерам уже некуда.

«Необходимо все быстро закончить, потому что наши животные сидят в разных местах по городу и за городом тоже. Все рассредоточены, и это крайне неудобно. Удобнее, конечно, когда есть одно место, где размещены все животные. Очень тяжело ездить туда-сюда. И нужно участком заниматься, не затягивать, чтобы он не стоял мертвым грузом. Плюс брать животных новых некуда. Уже все передержки забиты, в квартирах волонтеров тоже перенаселение. Обустройство участка позволит нам брать гораздо больше животных, больше лечить, стерилизовать, а затем пристраивать их в хорошие руки», – добавила волонтер.

Желающие помочь зоозащитной организации могут перечислить деньги на счет с пометкой «на вольеры» либо можно предложить помощь, позвонив по номеру: +7 909 815-93-41.

Реквизиты для перечисления средств:

р/с 40703810946730000066;

голодный телефон 8-914-580-68-00;

Я/К 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370;

мобильный банк 8-914-571-90-61.

Получатель Светлана Витальевна П.

Карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890;

мобильный банк 8-909-815-93-41.

Получатель Лилия Галимовна Щ.

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#животные

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    5 часов назад

    Да дождетесь здесь помощи, власти лучше еще одну бесполезную хоккейную коробку поставят на Амуре ради одного матча с Китайцами.Зато программа "Время" и все центральные каналы показали матч века, а с животных что взять???

  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    3 часа назад

    У нас в стране 90% владельцев домашних животных не соблюдают правила выгула этих самых животных. Если начать их штрафовать как положено, то найдутся деньги не на один приют. Насколько знаю, деньги от штрафов идут именно в местные бюджеты.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    "...животных на улице меньше не становится,а брать собак и кошек больше некуда."

    Так в чем дело? Пролечите,стерилизуйте и раздайте тех,кто сейчас у вас на руках и подберите новых.А если и этих не в силах пристроить,то зачем вам больше? Чтобы дальше клянчить на расширение?

    Берите ношу по размеру,а попрошайничать нехорошо!

  • 432

    432
    1 час назад

    Людям, детям помогите.

    Не давайте им денег, хотят с блохастыми возиться, пусть сами себя спонсируют.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Регулировать численность бродячих собак надо наиболее рациональным и наименее затратным способом - отстрел.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Шейте рукавички меховые из собачатины. Вот и бюджет.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Ямщик,+++!

    Ну а если так уж хочется что-то построить-пусть берут кредит в банке,а не побираются.

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