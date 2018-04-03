Нам некуда брать животных: благовещенские волонтеры просят помощи в строительстве приюта

Зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») просит помощи в обустройстве территории, где в дальнейшем разместится небольшой приют. Это будет временное пристанище для животных, которым нужна помощь. Там строят вольеры для собак и отдельное теплое помещения для кошек и больных животных.

Работы на участке уже начались, но нехватка материальной и физической помощи не позволяет завершить начатое. На территории идет строительство вольеров, плюс частично построен забор. Но у зоозащитной организации, живущей только на деньги самих волонтеров и на пожертвования, нет необходимых средств.

Как рассказала одна из волонтеров, участок земли площадью 20 соток зоозащитникам подарил благотворитель, пожелавший остаться неназванным. Земля находится на территории села Верхнеблаговещенское вдали от частной застройки.

«Есть хорошие люди, которые активно помогают нам строить вольеры, они привозят нам материалы, помогают рабочей силой. Часть работ волонтеры делают самостоятельно и на собственные средства. 10 вольеров у нас уже стоят, но этого недостаточно. Не закончен забор, нам нужно железо. Также у нас есть отремонтированный старый вагончик, его также пора перевезти на эту территорию, но пока это невозможно, потому что нужно отсыпать площадку под него. Нужен рыжий ПГС и скальник. Плюс нужно отсыпать подъездную дорогу, чтобы не застревали машины, потому там глина сплошная», – рассказала волонтер Лилия.

Волонтерам нужны также сетка-рабица, профлист, доски, бруски, стальные двери для вольеров, линолеум, необходима и помощь с проведением электричества к участку. Плюс нужна физическая помощь людей, чтобы провести все работы. При этом остается постоянная необходимость в корме для собак, ошейниках, поводках, мисках, кастрюлях и так далее.

Зоозащитники отмечают, что животных на улице меньше не становится, а брать собак и кошек волонтерам уже некуда.

«Необходимо все быстро закончить, потому что наши животные сидят в разных местах по городу и за городом тоже. Все рассредоточены, и это крайне неудобно. Удобнее, конечно, когда есть одно место, где размещены все животные. Очень тяжело ездить туда-сюда. И нужно участком заниматься, не затягивать, чтобы он не стоял мертвым грузом. Плюс брать животных новых некуда. Уже все передержки забиты, в квартирах волонтеров тоже перенаселение. Обустройство участка позволит нам брать гораздо больше животных, больше лечить, стерилизовать, а затем пристраивать их в хорошие руки», – добавила волонтер.

Желающие помочь зоозащитной организации могут перечислить деньги на счет с пометкой «на вольеры» либо можно предложить помощь, позвонив по номеру: +7 909 815-93-41.

Реквизиты для перечисления средств:

р/с 40703810946730000066;

голодный телефон 8-914-580-68-00;

Я/К 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370;

мобильный банк 8-914-571-90-61.

Получатель Светлана Витальевна П.

Карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890;

мобильный банк 8-909-815-93-41.

Получатель Лилия Галимовна Щ.