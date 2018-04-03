В Благовещенске и Свободном провели акции в поддержку «детей дождя»

Фото: "Зейские огни", Анна Казакова

В Амурской области отметили Всемирный день распространения информации об аутизме. В понедельник, 2 апреля, в Благовещенске и Свободном прошли мероприятия, посвященные этой дате.

В Свободном акцию «Зажги синим» провел отдел по делам молодежи администрации города вместе с волонтерским корпусом и активом родителей детей-инвалидов.

Несмотря на ненастную ветреную погоду, в ней приняли участие более 100 человек. При штормовом ветре ребята раздавали прохожим яркие шары и буклеты с информацией об этом заболевании, сообщает издание Gzt-sv.ru.

Методист Дома детского творчества Любовь Большакова напомнила, что людей с аутизмом называют «дети дождя», поэтому было символично, что именно в этот день с утра шел дождь.

Причины, почему рождаются «дети дождя», до сих пор неизвестны. Людей с такими особенностями развития в мире становится все больше. Участники акции призвали свободненцев быть добрее и внимательнее к тем, кто нуждается в поддержке, понимании и помощи. В рамках акции молодые активисты раздали 300 шаров и столько же буклетов.

Подобную акцию провели и в столице Амурской области. Активисты выпустили в небо воздушные шарики белого цвета.