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В Благовещенске и Свободном провели акции в поддержку «детей дождя»

В Благовещенске и Свободном провели акции в поддержку «детей дождя»
Фото: "Зейские огни", Анна Казакова

В Амурской области отметили Всемирный день распространения информации об аутизме. В понедельник, 2 апреля, в Благовещенске и Свободном прошли мероприятия, посвященные этой дате.

В Свободном акцию «Зажги синим» провел отдел по делам молодежи администрации города вместе с волонтерским корпусом и активом родителей детей-инвалидов.

Несмотря на ненастную ветреную погоду, в ней приняли участие более 100 человек. При штормовом ветре ребята раздавали прохожим яркие шары и буклеты с информацией об этом заболевании, сообщает издание Gzt-sv.ru.

Методист Дома детского творчества Любовь Большакова напомнила, что людей с аутизмом называют «дети дождя», поэтому было символично, что именно в этот день с утра шел дождь.

Причины, почему рождаются «дети дождя», до сих пор неизвестны. Людей с такими особенностями развития в мире становится все больше. Участники акции призвали свободненцев быть добрее и внимательнее к тем, кто нуждается в поддержке, понимании и помощи. В рамках акции молодые активисты раздали 300 шаров и столько же буклетов.

Подобную акцию провели и в столице Амурской области. Активисты выпустили в небо воздушные шарики белого цвета.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    4 часа назад

    Без шаров никуда, и в горе и в праздники.

  • Best@

    Best@
    3 часа назад

    Очень нужное мероприятие. О людях-аутистах мало кто знает. А их, к сожалению, с каждым годом всё больше и больше рождается. Об этом умалчивать не надо. Их уже сейчас много и в городе Благовещенске, и в Амурской области. Если б проблема не замалчивалась, люди, воспитывающие таких ребятишек, могли бы поделиться опытом собственного воспитания с аналогичными семьями.И кто знает, может это в какой-то степени перестало бы быть проблемой одной семьи и общество (государство) стало бы более участным в жизни таких людей (детей). На западе Аутизм уже давно не проблема, а дети, имеющие этот диагноз, быстрее социализируются, становятся активными членами своего окружения, принося пользу обществу, т.к. часто имеют неординарные способности в различных сферах деятельности.

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