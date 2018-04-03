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сегодня, 16:13 6

Житель Пояркова нашел ключи от магазина и два месяца его обворовывал

Житель Пояркова нашел ключи от магазина и два месяца его обворовывал
Фото: fortis-nw.ru

Следователи МО МВД России «Михайловский» окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя села Поярково. Мужчина 1992 года рождения нашел ключи от торгового помещения и стал периодически туда тайком наведываться. Преступник похищал имущество в течение двух месяцев, пока не был застигнут на месте преступления работниками магазина.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, находясь в одной компании с девушкой-продавцом магазина одного из сел, заметил, что у нее из кармана выпали ключи от торгового помещения. Воспользовавшись моментом, он поднял ключи и оставил у себя. В нерабочее время он приходил в магазин, открывал двери, разувался, чтобы не оставлять следы от обуви в помещении, брал продукты, алкоголь, сигареты. Затем закрывал двери на ключ и уходил.

Спустя два месяца регулярных визитов его застали на месте преступления работники магазина. Они задержали подозреваемого и удерживали до приезда сотрудников полиции. Общий ущерб составил более 38 000 рублей. Свою вину злоумышленник отрицать не стал.

В настоящий момент уголовное дело окончено, его фигурант предстанет перед судом.В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Brabusяга

    Brabusяга
    5 часов назад

    Украл, выпил, в тюрьму.

    Да здравствует наш самый гуманный суд в мире.

    А вот кто по пьяне людей гробит, тому по всей строгости, поселение

  • Трытата

    Трытата
    5 часов назад

    прикрыли кормушку

  • Токарев

    Токарев
    5 часов назад

    А че нормальный такой пацан, зашел, разулся, выпил,закусил убрал все после себя.Да его в пример всем бандюгам нужно ставить.Предлагаю отпустить и наградить грамотой.

  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    Интересно кто такие сроки наказания,наверное ещё давно назначали,в каком году?кому и за что сколько полагается?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    А тот, кто потерял ключи - идиот? Почему он не заменил замки? Это же элементарно.

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    55 минут назад

    понять и простить

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