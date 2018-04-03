Житель Пояркова нашел ключи от магазина и два месяца его обворовывал

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Следователи МО МВД России «Михайловский» окончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя села Поярково. Мужчина 1992 года рождения нашел ключи от торгового помещения и стал периодически туда тайком наведываться. Преступник похищал имущество в течение двух месяцев, пока не был застигнут на месте преступления работниками магазина.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, находясь в одной компании с девушкой-продавцом магазина одного из сел, заметил, что у нее из кармана выпали ключи от торгового помещения. Воспользовавшись моментом, он поднял ключи и оставил у себя. В нерабочее время он приходил в магазин, открывал двери, разувался, чтобы не оставлять следы от обуви в помещении, брал продукты, алкоголь, сигареты. Затем закрывал двери на ключ и уходил.

Спустя два месяца регулярных визитов его застали на месте преступления работники магазина. Они задержали подозреваемого и удерживали до приезда сотрудников полиции. Общий ущерб составил более 38 000 рублей. Свою вину злоумышленник отрицать не стал.

В настоящий момент уголовное дело окончено, его фигурант предстанет перед судом.В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает областное УМВД.