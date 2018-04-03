В Амурской области в 2017 году от травм на производстве погибли 16 человек

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Амурстат опубликовал сведения, касающиеся производственного травматизма на предприятиях Амурской области в 2017 году. Из 1 334 предприятий в 1 235 несчастные случаи не были зарегистрированы.

Общее число лиц, пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 37 (на 3,1 %), составив 264 человека. Большинство из пострадавших – мужчины – 226 человек. Число пострадавших женщин составило 38.

Наибольший уровень производственного травматизма в 2017 году был отмечен в строительных организациях Приамурья и на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых. Здесь было зарегистрировано соответственно 134 и 42 человека, которые пострадали с утратой трудоспособности.

От травм на производстве в Амурской области в 2017 году погибли 16 человек. Из них в строительных организациях – 6 человек; на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, – 5; на предприятиях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 4.

Среди городских округов и муниципальных районов Приамурья наиболее высокий уровень травматизма сложился на предприятиях Ромненского, Селемджинского и Магдагачинского районов. Здесь численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих составила 11,4, 4,9 и 2,5 человека. Из них со смертельным исходом – 7,576, 0,38 и 0,121 человека соответственно.

В Благовещенске в 2017 году на производстве пострадали 112 человек, или 42,4 % от общего числа пострадавших по Амурской области. При этом для троих производственные травмы закончились смертельным исходом.

Амурстат отмечает, что производственный травматизм и профессиональные заболевания отвлекают значительные материальные ресурсы. Так, в 2017 году на мероприятия по охране труда на предприятиях и в организациях Амурской области было израсходовано 1 879,3 миллиона рублей, или 13,8 тысячи рублей в расчете на одного работающего.