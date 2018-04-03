В Приамурье начались лесные пожары. Первое возгорание зафиксировали в первый день апреля – горел Хинганский заповедник. На середину дня 3 апреля в области было отмечено уже 8 действующих природных пожаров.

По оперативной информации пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ, на 15:00 3 апреля в Амурской области было зарегистрировано 11 природных пожаров. Большая часть из них – в Шимановском районе.

Три пожара – один в Архаринском районе и два в Шимановском – на указанное время были ликвидированы. Восемь пожаров на 15:00 еще были действующими, однако два из них удалось локализовать. Общая площадь действующих пожаров составила 515 гектаров, из них 255 гектаров – это площадь локализованных возгораний.

Первое возгорание на территории области было зарегистрировано 1 апреля – пожар возник в Хинганском заповеднике в 6 километрах от Кундура. Огонь охватил территорию площадью более 600 гектаров, в основном не лесной территории, сообщили в дирекции заповедника. Там также уточнили, что серьезного урона особо охраняемой природной территории он не нанес.

С пламенем в заповеднике удалось справиться в день его возникновения, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ. Сообщается, что пожар возник по вине местного населения.

Как сообщало Амур.инфо, с 3 апреля в области начинает действовать особый противопожарный режим, который затронет почти все территории региона, за исключением Сковородинского и Тындинского районов. На территории лесных массивов и в населенных пунктах, в частности, запрещается поджигать траву, жечь мусор, разводить костры.