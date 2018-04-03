Амурчане могут выиграть миллион на благоустройство двора

Фото: 35.lipetskddo.ru

Жители Амурской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Эстафета развития, гармонии и общности». Главный приз – сертификат на 1 000 000 рублей. Деньги предназначаются на благоустройство двора.

Конкурс поводит страховая компания. Для участия необходимо подать заявку по номинациям: «Спортивный двор», «Безопасный двор», «Уютный двор». Те, кто хочет получить миллион на благоустройство двора, должны зарегистрировать свою команду на сайте организатора. Заявки принимают до 18 мая текущего года. Можно быть и единственным участником команды.

После регистрации нужно разместить на сайте фото или видео реализованного проекта. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится в День соседей – 25 мая.