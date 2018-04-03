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сегодня, 15:26 0

Амурские железнодорожники усилили меры безопасности во время пожароопасного периода

Амурские железнодорожники усилили меры безопасности во время пожароопасного периода
Фото: zab.ru

ЗабЖД вводит дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Обходчики, бригадиры пути, дорожные мастера, а также локомотивные бригады начинают обходы и мониторинг пожарной обстановки участков вдоль железнодорожных путей.

На случай возникновения пожаров на предприятиях созданы группы экстренного реагирования, обеспеченные необходимым инвентарем для борьбы с возгораниями. На вокзалах пассажирского комплекса и в поездах проводится информирование пассажиров о пожароопасном периоде.

Организовано взаимодействие с региональными органами власти и территориальными структурами МЧС.

«Как правило, причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем населения. К пожарам приводят пал травы, разведение костров на приусадебных участках или в лесополосе. Забайкальская железная дорога обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности», – сообщили в ЗабЖД.

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#пожары #транспорт

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