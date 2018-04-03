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В контракте для космодрома Восточный нашли нарушения

В контракте для космодрома Восточный нашли нарушения
Фото: kaluga24.tv

Дирекцию космодрома Восточный уличили в нарушении законодательства в сфере государственных закупок. Дирекция заключила контракт на строительство ряда объектов на космодроме, а затем незаконно внесла правки в этот контракт, установила ФАС России.

В декабре 2011 года Дирекция космодрома Восточный заключила с Дальспецстроем контракт на сумму 12,9 миллиарда рублей. Он предполагал строительство ряда зданий на территории Восточного. Весной 2017 года заказчик заключил дополнительное соглашение к контракту от 2011 года, предусматривающее строительство новых объектов.

Так, сметная стоимость строительства административного здания с комплексом сооружений составляла порядка 1,8 миллиарда рублей, что превысило 10 % от цены контракта. Это прямо запрещено законом о контрактной системе, сообщает пресс-служба Амурского УФАС России.

Позицию ФАС России относительно закупки поддержал Арбитражный суд города Москвы.

«Изменение сторонами объема работ в уже заключенном контракте – нарушает нормы 44-ФЗ и является антиконкурентной практикой. Суд поддержал наше решение. Также космодрому может быть предъявлен штраф. Стоит отметить, что заказчик расторгнул соглашение с Дальспецстроем в процессе рассмотрения обращения Счетной палаты России, однако это не избавит его от ответственности», – говорит заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

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#закон #космодром

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