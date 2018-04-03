Илья Варламов: Благовещенску нужны свои чудеса

На первый взгляд, столица Приамурье гостя не впечатлила. По словам Ильи Варламова, городу не хватает знаковых мест, явлений, так называемых чудес, которые бы сделали Благовещенск привлекательным для его жителей и туристов.

Ни набережной Амура, ни детской площадкой, по мнению путешественника, благовещенцам гордиться не стоит. Пока же знаковым объектом, который пробуждает интерес к Благовещенску, является соседний китайский город Хэйхэ.

Подробно о визите в приграничные города Благовещенск и Хэйхэ Илья Варламов расскажет в своем интернет-проекте «Граница». Во вторник, 3 апреля, блогер отправился в Уссурийск. Следующие пункты путешествия – китайские города Суйфэньхэ и Харбин.

«Самое главное пожелание – это перестать быть обычным среднестатистическим городом, про который никто ничего не знает. Хочется приехать и сказать, что в Благовещенске самая красивая в России детская площадка. Или чтобы были какие-то реформы – чтобы привезти сюда чиновника и сказать: "Мы решили проблему общественного транспорта". Нужно хоть что-то, чтобы можно Благовещенск могли привести в пример», – сказал Илья Варламов на встрече с благовещенцами.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дискуссионная встреча «Поговорим о городе» с участием Варламова состоялась 2 апреля. Организаторы мероприятия пригласили горожан обсудить, как менять город и что для этого нужно.

Во время визита в Благовещенск топовый блогер стал гостем эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске». Амур.инфо публикует выдержки из интервью с Варламовым. Запись беседы опубликована в рубрике Амур.инфо «Интервью».

Свою задачу Илья Варламов как журналиста объясняет так: «Я пытаюсь сделать наши города лучше, сделать их удобными для людей. Вся моя работа – это формирование правильного общественного запроса. И тем самым нужно оказывать давление на политиков и чиновников, на людей, принимающих решения, чтобы эти решения были правильными».

По мнению блогера, в плане городского устройства, архитектуры, транспорта и градостроительства Россия отстала от Европы по многим вопросам даже не на 10, а на 50 лет. «Я поездил по Благовещенску и посмотрел новые жилые районы. Нигде в мире так не строят, потому что это устаревшая модель жилого строительства. Нам в России предстоит пройти путь, когда эти районы превратятся в гетто и станут огромной проблемой. Европа этот путь уже прошла», – говорит Варламов.

Проблема микрорайонной застройки, по мнению путешественника, заключается в том, что она не позволяет сформировать нормальные связи между жителями: «Пространство не делится на приватное в виде двора и общественное в виде улицы. Границы размываются. Это общий двор, а мы знаем, что общее – значит ничье. Люди перестают заботиться о своем дворе, подъезде, не чувствуют связи с городом, растет криминал. Это не комфортное жилье».

Европа давно отказалась от плотной многоэтажной застройки в пользу малоэтажного строительства. В России большинство вообще не понимает, в чем проблема. «Проблема в крайне низком уровне образования жителей в плане городской среды. Люди в основной своей массе не понимают, что такое удобный город», – объясняет Илья.

Тем не менее свет в конце туннеля все-таки есть. «Через некоторое время у каждого мэра, чиновника урбанистическая повестка будет главной, потому что так жить нельзя», – уверен Варламов. Рано или поздно люди привыкнут заботиться о своем городе и дворе, не мусорить и убирать за собаками: «Начать нужно с себя. Нужно перестать быть безразличным, нужно обращать внимания на те вещи, на которые у нас обращать внимания не принято».

В своем блоге автор порой довольно жестко критикует действия властей, отвечающих за российские города. «Мне все равно до власти. Власти приходят и уходят, а нам и нашим детям жить в этой стране, в этих городах», – говорит блогер.