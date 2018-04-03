Господдержку получили почти все обманутые дольщики Приамурья

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2 апреля в правительстве Амурской области прошла очередная встреча с обманутыми дольщиками. Людям выдали документы для получения мер поддержки.

Всего с начала 2018 года выплаты получили 109 человек из числа обманутых дольщиков. Еще 16 человек получили деньги 3 марта. На сегодняшний день всего оформлено 100 договоров на 125 амурчан. Планируется, что средства на их счета также поступят во вторник. В общей сложности это 123 миллиона 107 тысяч рублей. Вопрос по выплатам еще трем дольщикам пока решается.

«Это уникальная ситуация, и правительство области, по сути дела,– единственный регион, где уделяется такое пристальное внимание проблеме дольщиков. Начатая с декабря прошлого года работа привела к тому, что уже сегодня из 8 сформированных очередей господдержку получили почти все граждане из 1, 2, 3 и 4 очередей», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Галина Шёлкова.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам был утвержден правительством области в октябре 2017 года. С этого момента за помощью обратились 373 дольщика. Из них в реестр включили 346 человек. Первая группа амурчан – 17 человек – получила 20,5 миллиона рублей в декабре 2017 года. Первоначально заявления принимали от дольщиков трех компаний-застройщиков: СК «Городок», «НЭП» и «Горизонт». Последний срок подачи документов для них был 1 марта 2018 года.

Вероятнее всего, работа в этом направлении будет продолжена, и заявления планируется принимать от дольщиков других компаний. Но точные сроки пока неизвестны. Все будет зависеть от финансирования, уточнили в минсоцзащиты Амурской области.