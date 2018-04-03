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сегодня, 15:15 0

В трех дальневосточных регионах зафиксировали естественный прирост населения

В трех дальневосточных регионах зафиксировали естественный прирост населения
Фото: vistanews.ru

В трех регионах ДФО в 2017 году зафиксировали естественный прирост населения. Речь идет о Якутии, Сахалинской области и Камчатском крае. Самые внушительные цифры у Республики Саха (Якутия) – больше 6 тысяч человек. В Приамурье, по данным Амурстата, численность населения постепенно снижается.

Из трех дальневосточных округов в 2017 году только три показали естественный прирост населения – Якутия, Сахалинская область и Камчатский край, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

«В округе есть регионы, демонстрирующие в 2017 году устойчивый естественный прирост. Это, прежде всего, Республика Саха (Якутия) – плюс 6 137 человек, Сахалинская область – плюс 457 человек, Камчатский край ­ плюс 259 человек», – сообщил Сергей Качаев, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

Данные замминистра озвучил на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Южно-Сахалинске. В целом к 2020 году на Дальнем Востоке ожидается стабилизация численности населения на уровне 6,2 миллиона человек, а к 2025 году предполагается увеличение численности до 6,5 миллиона человек за счет естественного и миграционного прироста.

«В 2016 году по сравнению с 2013 годом миграционный отток населения снизился почти в два раза – с 33 тысяч до 17 тысяч человек», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Качаева. Уточняется, что удалось также повлиять на ситуацию с естественной убылью населения.

«Если в 2002 году она составляла минус 24 тысячи человек, то к 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9,1 тысячи, в 2016 году он составил 5,4 тысячи человек», – добавил замминистра. Однако, по его словам, положительная динамика на Дальнем Востоке пока неустойчива, чтобы ее закрепить, нужны системные меры. Какие – не уточняется.

В Приамурье, по данным Амурстата, в 2017 году население сократилось на 3,3 тысячи человек, что несколько меньше, чем за 2016 год. При этом именно 2017 год войдет в историю Приамурья как год, когда амурчан впервые стало меньше 800 тысяч человек.

В большей степени убыль населения связана с миграционным оттоком – 64 %, остальные 36 % – это снижение численности за счет превышения числа умерших над числом родившихся. По данным на 1 января 2018 года, в Амурской области проживает 798,4 тысячи человек. По прогнозам ведомства, к 2036 году в регионе будет 735 772 жителя.

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#Дальний Восток #жизнь

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