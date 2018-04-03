В благовещенском дворе обрезали освещение

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель дома № 19 по улице Артиллерийской. Виктор Ляшенко, старший дома, рассказал, что на днях их двор остался без освещения. Его обрезали городские службы.

«29 марта, около девяти часов, я слышу – грузовая машина работает. Выглянул, смотрю – телевышка работает, провод сматывает. Понятно, значит, дворовое освещение у нас срезали. Позвонил в Горсвет, диспетчеру. Он мне объяснил, что по городу отключают всех незаконно подключенных, так сказать, наводят порядок», – рассказал Виктор Васильевич.

Горожанин отмечает, что освещение в их дворе появилось в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий на 2009-2013 годы». Теперь же получается, что монтаж произведен незаконно.

«Это варварство. Это можно к врагам так относиться в чужом городе. Сделать освещение, а потом его обрезать и сказать, что так лучше», – возмущен Виктор Ляшенко.

Выходит, отмечает мужчина, что деньги на освещение территории были потрачены впустую. На благоустройство двора дома на Артиллерийской в те годы выделили более 763 тысяч рублей – такую сумма указали в 2011 году в газете «Благовещенск».

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в управлении ЖКХ Благовещенска. Там пояснили, что уличное освещение по адресу: улица Артиллерийская, 19, действительно было обустроено незаконно. Чтобы остановить незаконное использование электроэнергии, уличная сеть была отключена.

«Помимо этого, было выявлено, что данное подключение нарушало стабильную работу системы уличного освещения по улице Артиллерийской, а также было обустроено с нарушением правил эксплуатации электроприборов и правил пожарной безопасности.

Ввиду того, что земельный участок и расположенные на нем сети наружного освещения являются общим имуществом жильцов вышеуказанного многоквартирного дома, у администрации города Благовещенска отсутствуют правовые основания для принятия в муниципальную собственность и содержания за счет бюджетных средств указанных элементов благоустройства», – говорится в ответе управления ЖКХ.

Специалисты отмечают, что, в соответствии с законодательством, собственник жилого помещения в многоквартирном доме несет бремя расходов на содержание общего имущества в доме. Таким образом, вопрос о восстановлении и содержании уличного освещения на придомовой территории многоквартирного дома находится в компетенции общего собрания собственников жилья.