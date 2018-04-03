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сегодня, 13:46 10

В благовещенском дворе обрезали освещение

В благовещенском дворе обрезали освещение
Фото: vologda-portal.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель дома № 19 по улице Артиллерийской. Виктор Ляшенко, старший дома, рассказал, что на днях их двор остался без освещения. Его обрезали городские службы.

«29 марта, около девяти часов, я слышу – грузовая машина работает. Выглянул, смотрю – телевышка работает, провод сматывает. Понятно, значит, дворовое освещение у нас срезали. Позвонил в Горсвет, диспетчеру. Он мне объяснил, что по городу отключают всех незаконно подключенных, так сказать, наводят порядок», – рассказал Виктор Васильевич.

Горожанин отмечает, что освещение в их дворе появилось в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий на 2009-2013 годы». Теперь же получается, что монтаж произведен незаконно.

«Это варварство. Это можно к врагам так относиться в чужом городе. Сделать освещение, а потом его обрезать и сказать, что так лучше», – возмущен Виктор Ляшенко.

Выходит, отмечает мужчина, что деньги на освещение территории были потрачены впустую. На благоустройство двора дома на Артиллерийской в те годы выделили более 763 тысяч рублей – такую сумма указали в 2011 году в газете «Благовещенск».

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в управлении ЖКХ Благовещенска. Там пояснили, что уличное освещение по адресу: улица Артиллерийская, 19, действительно было обустроено незаконно. Чтобы остановить незаконное использование электроэнергии, уличная сеть была отключена.

«Помимо этого, было выявлено, что данное подключение нарушало стабильную работу системы уличного освещения по улице Артиллерийской, а также было обустроено с нарушением правил эксплуатации электроприборов и правил пожарной безопасности.

Ввиду того, что земельный участок и расположенные на нем сети наружного освещения являются общим имуществом жильцов вышеуказанного многоквартирного дома, у администрации города Благовещенска отсутствуют правовые основания для принятия в муниципальную собственность и содержания за счет бюджетных средств указанных элементов благоустройства», – говорится в ответе управления ЖКХ.

Специалисты отмечают, что, в соответствии с законодательством, собственник жилого помещения в многоквартирном доме несет бремя расходов на содержание общего имущества в доме. Таким образом, вопрос о восстановлении и содержании уличного освещения на придомовой территории многоквартирного дома находится в компетенции общего собрания собственников жилья.

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#городская власть #жизнь

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    чето не пойму, опять на обычных людей все повесили, а деньги попилили и пропили что ли?

    значит взыскать с тех кто деньги за эту программу получил все до копейки

    либо АИ опять преподнесли все через голову

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Пит-стоп

    чето не пойму, опять на обычных людей все повесили, а деньги попилили и пропили что ли?

    значит взыскать с тех кто деньги за эту программу получил все до копейки

    либо АИ опять преподнесли все через голову



    Кто виноват и что делать - будут решать правоохранительные органы, если это их, конечно, заинтересует.

  • Александе_РРР

    Александе_РРР
    1 час назад

    Работа идет, результат виден

  • OT

    OT
    1 час назад

    Бардак по губернаторских. Губер АКС сохранял. Администрация решала вопросы электроснабжения а теперь значит кинула жильцов. Чистой воды госкриминал и суд конечно станет в защиту энергетиков.

  • Александе_РРР

    Александе_РРР
    1 час назад

    Кому интересно: письмо № 33418-АЧ/04 от 18.09.2017 от Минстроя России за подписью Чибиса А.В. А наши местные правители далеко от центра - что хотят, то творят - и люди для них - мусор.

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Что пыль с окопав пускают???? Выборы надо назначить и свет появится и деньги по пилят.

  • Александе_РРР

    Александе_РРР
    1 час назад

    пусть тогда и свои дворы отключают (речь про тех, кто такие решения принимает) - чтобы по-честному - давайте будем жить по одним правилам

  • Александе_РРР

    Александе_РРР
    1 час назад

    пусть тогда и свои дворы отключают (речь про тех, кто такие решения принимает) - чтобы по-честному - давайте будем жить по одним правилам

  • Елена Делия

    Елена Делия
    1 час назад

    Похоже у нас во дворе та же ситуация. Но, дом находиться в районе горпарка. И все проходящие после развлечений, освобождают кишечник вокруг наших домов. Некоторых останавливало освещение. Летом два дня не горел прожектор (перегорела лампа), за забором , напротив детской площадки появились очень пахнущие кучки, прикрытые бумажками. Боюсь подумать, к чему приведет отключение освещения на постоянной основе.

  • Сэр Ёжик

    Сэр Ёжик
    25 минут назад

    Ребят, я сейчас видать какую-то неожиданную вещь скажу, но вы не пробовали платить за электричество? Я понимаю, что бесплатно все приятно и задорно, но вы же за свет в квартире и в подъезде платите, ведь это ваша территория? Тут в чем проблема? У нашего дома, например, мы всеми подъездами собрались, все обсудили и оформили сети как полагается. В итоге заключен договор, сети работают официально и мы все оплачиваем по счетам. И мне прям искренне непонятно, почему люди, которые, выходит 6 лет ни копейки не платили за электричество жалуются, когда другие все делают по правилам и не ноют. Скажите спасибо, что вам еще счет за все потраченное электричество не выставили, хотя вообще стоило бы. Идите и заключите договор - и все вам обратно прикрутят, а то хотят жить как в Европе, а вести себя как люди в Европе не хотят.

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