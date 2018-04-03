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сегодня, 13:21 0

Амурские волейболисты выступят на первенстве России

Амурские волейболисты выступят на первенстве России
Фото: minsportamur.ru

Юношеская сборная Амурской области по волейболу будет выступать на первенстве России. Это определилось по итогам первенства Дальнего Востока среди команд спортсменов 2000-2001 годов рождения, которое прошло в Благовещенске.

В турнире среди девушек победу одержала сборная Приморского края, которая в решающем матче выиграла у первой команды Амурской области – 3:0. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, счет этой встречи не должен вводить в заблуждение: в каждой партии была борьба, и хозяева площадки уступали с разницей в 2-3 очка.

Всего в этом турнире участвовали три команды – кроме Приморья и Амурской области-1, была еще сборная Амурской области-2. Так что само присутствие уже гарантировало призовые места, но не путевку на первенство России, куда был отбор только с первого места.

В турнире юношей участвовал квартет команд: Приморский край, ЕАО и два коллектива хозяев. Здесь сборная Амурской области под руководством Александра Гурского победила с серьезным преимуществом, выиграв все встречи. В игре с основным конкурентом – волейболистами ЕАО – амурчане выиграли со счетом 3:0. Лучшим игроком у амурчан был признан Алексей Шестаков.

Таким образом, юношеская сборная Амурской области завоевала право выступить на первенстве России, которое пройдет в июле в Пензе.

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