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сегодня, 13:15 0

В амурском селе ночью сгорели дом и все надворные постройки

В амурском селе ночью сгорели дом и все надворные постройки
Фото: 28.mchs.gov.ru

В селе Мухино Шимановского района случился пожар. Ночью на подворье загорелись двухквартирный жилой дом, зимняя и летняя кухни, гараж и хозпостройка. Огонь уничтожил все строения.

Через шесть минут после сообщения о пожаре огнеборцы пожарного поста села Мухино прибыли на место происшествия. К ним в помощь направили расчеты добровольной пожарной команды из села Ключевое, а также пожарно-спасательной части № 9 Шимановска и специализированной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия первых подразделений дом и строения горели открытым пламенем. В течение получаса открытое горение ликвидировали. Позднее сообщение не оставило постройкам шансов, все строения уничтожены огнем. Обстоятельства пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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