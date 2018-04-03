В Благовещенске полицейские составили протокол на родителей троих детей

Фото: забайкальскоелу.мвд.рф

В марте сотрудники Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте провели в областном центре рейд по неблагополучным семьям. Они посетили семьи, где родители недолжным образом исполняют свои обязанности. В одном из случаев был составлен административный протокол.

В семье, о которой идет речь, трое детей – 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Когда полицейские пришли в квартиру, где проживает семья, они выявили сразу ряд недостатков. Повсюду были разбросаны грязные детские вещи, имелся недостаток продуктов питания, принадлежности для сна и отдыха детей были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в квартире стоял стойкий запах табачного дыма, было неубрано, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Исходя из этого, правоохранители провели с родителями детей профилактические беседы. В отношении них был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Это предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.