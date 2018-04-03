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сегодня, 13:09 6

В Благовещенске полицейские составили протокол на родителей троих детей

В Благовещенске полицейские составили протокол на родителей троих детей
Фото: забайкальскоелу.мвд.рф

В марте сотрудники Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте провели в областном центре рейд по неблагополучным семьям. Они посетили семьи, где родители недолжным образом исполняют свои обязанности. В одном из случаев был составлен административный протокол.

В семье, о которой идет речь, трое детей – 2013, 2014 и 2015 годов рождения. Когда полицейские пришли в квартиру, где проживает семья, они выявили сразу ряд недостатков. Повсюду были разбросаны грязные детские вещи, имелся недостаток продуктов питания, принадлежности для сна и отдыха детей были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в квартире стоял стойкий запах табачного дыма, было неубрано, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Исходя из этого, правоохранители провели с родителями детей профилактические беседы. В отношении них был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Это предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

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#дети #закон

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    наши чинуши неблагополучных семей походу не видели, то что на фото - в каждой второй семье, эй, дяди с тетями херней переставайте заниматься

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 часа назад

    Пит-стоп

    наши чинуши неблагополучных семей походу не видели, то что на фото - в каждой второй семье, эй, дяди с тетями херней переставайте заниматься



    Там есть фото и позабористей, но мы их не публиковали, так как там ребенок. Можете здесь ознакомиться - https://xn--80aaacwhribjc8a0b6a4j.xn--b1aew.xn--p1ai/novosti/item/12689219

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Александр Авдеев

    Пит-стоп

    наши чинуши неблагополучных семей походу не видели, то что на фото - в каждой второй семье, эй, дяди с тетями херней переставайте заниматься



    Там есть фото и позабористей, но мы их не публиковали, так как там ребенок. Можете здесь ознакомиться - https://xn--80aaacwhribjc8a0b6a4j.xn--b1aew.xn--p1ai/novosti/item/12689219



    посмотрела, и? конкретно напишите, что вам не нравится? может фото не передает, но ей богу видела ужас, так это разве ужас, это просто обычный домашний срач

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    1 час назад

    Я тоже считаю что такое состояние квартиры, такой срач, отсутствие реемонта это дикий ужас. В наше время элементарно поклеить самые дешманские обои может каждый. Денег не хватает? Так нахрена тогда троих детей рожали??? Особенно бесит когда курят рядом с детьми, а тут это явно делают, раз стойкий табачный дым стоит, со слов автора.

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    ALEX90-BLGЯ тоже считаю что такое состояние квартиры, такой срач, отсутствие реемонта это дикий ужас. В наше время элементарно поклеить самые дешманские обои может каждый. Денег не хватает? Так нахрена тогда троих детей рожали??? Особенно бесит когда курят рядом с детьми, а тут это явно делают, раз стойкий табачный дым стоит, со слов автора.


    Какие плохие, Вас забыли спросить, зачем столько детей. Чужая семья потёмки. Есть ещё в более страшных условиях дети растут и ничего. А есть когда в достатке, где дети свою мать могут послать, вот это уже страшнее нищеты.

  • тт

    тт
    28 минут назад

    Ремонт, бардак, где дети маленькие - ещё понять можно, но курение в квартире, где дети маленькие, неужели нельзя выходить хотя бы на балкон?

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