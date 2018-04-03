Роскачество: шоколад должен гореть, это нормально

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) прокомментировала многочисленные ролики в интернете с горящим шоколадом. Видео снимали и выкладывали в сеть, в том числе, благовещенцы. По мнению представителей организации, в том, что шоколад горит, нет ничего необычного.

«В интернете сейчас ходит много роликов, где люди поджигают шоколад, видят, что он горит, и начинают возмущаться качеством продукта. "Ой, нас травят!" – кричат они. – "Из чего только сделан этот шоколад?!". Стоп. Шоколад должен гореть», – так начинается информационное сообщение на сайте Роскачества. Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) была учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году.

На сайте говорится, что шоколад состоит из трёх основных элементов: какао–порошка, масла какао и других жиров (сливочное, пальмовое, кокосовое масла) и сахара. Какао и какаовелла (перетёртая шкурка боба) практически не горючи, однако обладают впитывающими свойствами. Именно их пропитывают жиры и сахар, образуя при этом твёрдый материал. Жиры и сахар при нагревании плавятся. Однако на видео этого не происходит, плитка горит, как свеча.

«То, как быстро течёт шоколад, зависит от двух факторов. Во–первых, это количество жиров плюс сахар. В шоколаде их хватает для того, чтобы промочить сыпучий материал. Второе – состав жиров, который определяет точку плавления масляной составляющей. В любом случае, любые жиры и масла легко плавятся от огня. В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин», – так горящий шоколад прокомментировала Елена Саратцева, заместитель руководителя Российской системы качества.

«Шоколад должен гореть, это абсолютно нормально», – резюмируется на сайте.

Между тем, в мессенджерах благовещенцев стали распространять официальный ответ компании-изготовителя шоколада. В бумаге речь идет конкретно о десерте с 70-процентным содержанием какао – во многих роликах в интернете фигурирует именно эта марка.

«Хотим вас уверить, что горение шоколада не является признаком его плохого качества, а как раз наоборот. Шоколад "Российский 70 %" состоит на 70 % из натуральных продуктов (какао-масло, какао тертое и какао-порошок). Температура плавления шоколада – 32-35 градусов. Нагревание масла какао выше температуры плавления приводит к появлению пламени, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов (какао тертое и какао-порошок). Таким образом, горение шоколада является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией на воздействие на него высоких температур и открытого пламени. Хотим вас заверить, что вы можете полностью доверять высокому качеству шоколада», – говорится в официальном ответе компании.

Как сообщало Амур.инфо, в интернете стали набирать популярность ролики, в которых поджигают шоколад и он горит. Свои эксперименты стали ставить и благовещенцы. Корреспондент Амур.инфо также убедился, что некоторые марки шоколада могут гореть, как свеча. При этом эксперты разошлись во мнении, насколько это нормально для лакомства. Одни посчитали, что это признак не самого высокого качества продукта, другие заступились за шоколад и заявили, что в горящем десерте нет ничего особенного.