«Саратовским авиалиниям», летающим в Приамурье, предложили отказаться от рейсов

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В письме Нерадько предлагает Вахромееву подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».

Как отмечается, представитель Росавиации подтвердил подлинность письма.

Из письма следует, что 15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенного ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако «анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства», указывает в письме Нерадько.

«Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе», – говорится в письме.

Глава Росавиации резюмирует, что дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» представляется невозможным.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», – обращается в письме Нерадько к Вахромееву.

Ранее появлялась информация о том, что Ространснадзор предписал приостановить полеты всех лайнеров авиакомпании «Саратовские авиалинии». Однако рейсы ею пока выполняются.