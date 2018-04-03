Последние игрушки с благовещенского импровизированного мемориала увезли на кладбище

Как сообщало информагентство, 26 марта на площади Ленина, в центре Благовещенска, горожане создали импровизированный мемориал, посвященный памяти погибших в кемеровском центре «Зимняя вишня». Благовещенцы несколько дней несли к нему цветы и игрушки. 30 марта часть игрушек увезли на кладбище и положили на детские могилки. Оставшиеся было решено увезти во вторник, 3 апреля.

Правда, забирать их пришлось уже не с площади Ленина, а из сквера Мира. Стихийный мемориал переместили в другое место – к памятнику «Мир, Жизнь и Отечество защитившим». Причина тому – пожар, случившийся в ночь на 1 апреля: во время сильного ветра мемориал загорелся от пламени свечи.