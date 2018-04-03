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Последние игрушки с благовещенского импровизированного мемориала увезли на кладбище

Последние игрушки с благовещенского импровизированного мемориала увезли на кладбище

3 апреля волонтеры собрали и вывезли последние детские игрушки, оставшиеся на стихийном благовещенском мемориале в память о погибших в Кемерове. Их вместе с искусственными цветами отвезли на кладбище в районе 17-го километра, рассказал ИА «Амур.инфо» волонтер Сергей.

Как сообщало информагентство, 26 марта на площади Ленина, в центре Благовещенска, горожане создали импровизированный мемориал, посвященный памяти погибших в кемеровском центре «Зимняя вишня». Благовещенцы несколько дней несли к нему цветы и игрушки. 30 марта часть игрушек увезли на кладбище и положили на детские могилки. Оставшиеся было решено увезти во вторник, 3 апреля.

Правда, забирать их пришлось уже не с площади Ленина, а из сквера Мира. Стихийный мемориал переместили в другое место – к памятнику «Мир, Жизнь и Отечество защитившим». Причина тому – пожар, случившийся в ночь на 1 апреля: во время сильного ветра мемориал загорелся от пламени свечи.

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#память #пожар в Кемерове

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Благовещенский мемориал в память о погибших в Кемерове загорелся от свечи (видео)
Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Вот и правильно. Игрушки, свечи и цветы уже сделали своё доброе дело, смягчили горечь трагедии. Там их и сжечь удобнее, чем в городе, вместе с прошлогодними цветами и травой.

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