Гость полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: блогер Илья Варламов

3 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с журналистом, блогером Ильёй Варламовым (г. Москва). Интервью выйдет сразу выпуска новостей в 12:00. Ведущий – Михаил Митрофанов.

С гостем поговорят о необходимости формирования общественного запроса на комфортную городскую среду; о «геноциде» общественного транспорта в российских городах, включая Благовещенск; о проблеме воспитания вкуса у людей, принимающих решения, в том числе городских чиновников.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм-аккаунте «Эха».