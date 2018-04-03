Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

Гость полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: блогер Илья Варламов

Гость полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: блогер Илья Варламов

3 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с журналистом, блогером Ильёй Варламовым (г. Москва). Интервью выйдет сразу выпуска новостей в 12:00. Ведущий – Михаил Митрофанов.

С гостем поговорят о необходимости формирования общественного запроса на комфортную городскую среду; о «геноциде» общественного транспорта в российских городах, включая Благовещенск; о проблеме воспитания вкуса у людей, принимающих решения, в том числе городских чиновников.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм-аккаунте «Эха».

Просмотров всего: 216

#СМИ

распечатать


Общество 3

Илья Варламов: Благовещенску нужны свои чудеса
Общество

В школах Красноярска решили заменить оценки на комменты: обзор прессы
Общество 2

Утренним гостем «Эха Москвы в Благовещенске» станет фуд-продюсер
Эхо Москвы

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске»: обучение детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь