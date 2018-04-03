Юным благовещенским палеонтологам подарят кости динозавров

В благовещенской библиотеке имени Чехова стартовала Неделя науки. С 3 по 6 апреля для всех интересующихся палеонтологией проведут лекции, мастер-классы, игру-квест и книжную выставку.

Эти мероприятия запланированы как очередной этап Недели науки «Открываем мир». В холле будет работать выставка ряда экспонатов палеонтологического музея. Гостей пригласят прослушать лекцию «Динозавры под микроскопом», которую проведет сотрудник института природопользования, кандидат физико-математических наук Вероника Рождествина.

4 и 5 апреля в библиотеку приглашают воспитанников детских садов. Вместе со взрослыми ребята будут делать фигурки динозавров. Начало – в 10 часов. Также 4 апреля в 12, 14 и 16 часов запланирована лекция «Амурские динозавры», которую прочитают сотрудники палеонтологического музея – заведующая Ольга Сашнина и экскурсовод Вера Чигарских. Лекцию повторят 5 апреля – в 12, 14 и 18 часов.

«Палеонтолог Юрий Болотских привез из экспедиции целое ведро маленьких фрагментов костей динозавров. Для науки они не послужат, а вот для ребенка, увлеченного палеонтологией, может иметь большую ценность. Поэтому ребятам, участвующим в играх, мастер-классах, активно задающих вопросы и дающим правильные ответы, мы подарим кости настоящих динозавров», – сказала Ольга Сашнина.

Одним из самых увлекательных событий Недели науки станет экскурсия в палеонтологическую лабораторию. Сбор всех желающих в библиотеке 6 апреля в 10 часов. В этот же день, 6 апреля, в 14 часов пройдет познавательный квест «Амурские динозавры». Дети узнают, как правильно вести раскопки, будут искать ключи-подсказки в книгах и даже найдут потерянных динозавров.

Для взрослых и детей в библиотеке имени А.П. Чехова в течение всей недели будет работать тематическая книжная выставка, издания которой можно взять для домашнего чтения.

На следующей неделе научная эстафета перейдет в библиотеку имени Петра Комарова. Здесь Неделю науки посвятят освоению космоса. Мероприятия организуют при участии Амурского аэрокосмического музея. Участников ждет космический сюрприз. А библиотека имени Бориса Машука готовит для юных ученых физико-математическую неделю.