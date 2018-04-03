Благовещенский автомобилист, покинувший место ДТП, врезался в столб

В Благовещенске автомобилист устроил ДТП и покинул место происшествия. Но уехать успел недалеко – через квартал он врезался в опору светофора.

Авария случилась во вторник, 3 апреля, около 11 часов. Mazda Axela и Toyota Cresta двигались по Амурской от Островского в сторону Шимановского. Перед Шимановского «тойота» зацепила «мазду». После чего водитель «кресты» попытался скрыться, но на перекрестке Трудовой и Амурской врезался в столб.

Как сообщают очевидцы происшествия, рулевой «тойоты» находится в сильном опьянении. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, в результате автоаварии никто не пострадал.