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сегодня, 11:21 11

Благовещенский автомобилист, покинувший место ДТП, врезался в столб

Благовещенский автомобилист, покинувший место ДТП, врезался в столб

В Благовещенске автомобилист устроил ДТП и покинул место происшествия. Но уехать успел недалеко – через квартал он врезался в опору светофора.

Авария случилась во вторник, 3 апреля, около 11 часов. Mazda Axela и Toyota Cresta двигались по Амурской от Островского в сторону Шимановского. Перед Шимановского «тойота» зацепила «мазду». После чего водитель «кресты» попытался скрыться, но на перекрестке Трудовой и Амурской врезался в столб.

Как сообщают очевидцы происшествия, рулевой «тойоты» находится в сильном опьянении. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, в результате автоаварии никто не пострадал.

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#ДТП

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    Едешь так, никого не трогаешь посреди бела дня

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Столб молодец!

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    судя по статистике нужно запретить использование крест и марков, либо ограничение на двигатель поставить не более 40 км/ч

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    3 часа назад

    Nikodim

    судя по статистике нужно запретить использование крест и марков, либо ограничение на двигатель поставить не более 40 км/ч



    Судя по вашей логике, по статистике нужно запретить жить. 100% смертность у людей.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    бабаяга

    Едешь так, никого не трогаешь посреди бела дня



    Едешь так.. А рядом школа... Дети...

    надо алкорулевых хлестать. надо. как в Сингапуре.

  • ПОЛИРОБОКАР

    ПОЛИРОБОКАР
    1 час назад

    обоссать

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    1 час назад

    Nikodim

    судя по статистике нужно запретить использование крест и марков, либо ограничение на двигатель поставить не более 40 км/ч



    Хотите открою вам секрет почему постоянно в ДТП попадают маркообразные? Не из за того что это пацаномобиль и на них ездят одни мудозвоны, как вы приняли считать. Среди водителей этих авто очень много адекватных людей, которые просто ценят и любят эту марку.

    Согласно статистическим данным, первое место по количеству праворульных занимают маркообразные. А раз их само много, они чаще и светятся в сводках о ДТП. И кстати, они не всегда виноваты.

    PS. Я не любитель маркообразных, катаю совершенно другие авто.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ElektroKoT

    Nikodim

    судя по статистике нужно запретить использование крест и марков, либо ограничение на двигатель поставить не более 40 км/ч



    Судя по вашей логике, по статистике нужно запретить жить. 100% смертность у людей.



    зачем же так сразу в крайности? или тоже на марке? аппараты мощные, дешевые, вот молодежь и рассекает на них кто на что горазд в зависимости от степени работы инстинкта самосохранения. хорошо, что в последнее время столбы с деревьями встали на защиту от них, о то совсем оборзели на дорогах.



  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ALEX90-BLG

    Nikodim

    судя по статистике нужно запретить использование крест и марков, либо ограничение на двигатель поставить не более 40 км/ч



    Хотите открою вам секрет почему постоянно в ДТП попадают маркообразные? Не из за того что это пацаномобиль и на них ездят одни мудозвоны, как вы приняли считать. Среди водителей этих авто очень много адекватных людей, которые просто ценят и любят эту марку.

    Согласно статистическим данным, первое место по количеству праворульных занимают маркообразные. А раз их само много, они чаще и светятся в сводках о ДТП. И кстати, они не всегда виноваты.

    PS. Я не любитель маркообразных, катаю совершенно другие авто.



    а можете привести конкретную статистику? на все остальное выше ответил.



  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Столбу - звёздочку на фюзеляж!

    Никодиму - на лоб!

    Ибо убивает не оружие! Убивает человек!

  • Nikodim

    Nikodim
    19 минут назад

    Oldlord

    Столбу - звёздочку на фюзеляж!

    Никодиму - на лоб!

    Ибо убивает не оружие! Убивает человек!



    вы со своих глаз уберите звездочки, когда мои комментарии читаете, тогда не нужно будет заботиться, куда остальные звезды клеить. я и пишу про людей, которые гоняют на этих дуроаппаратах забыв даже про инстинкты самосохранения. очень полезна была бы статистика этих марок в городе с данными о среднем возрасте их водителей. ибо человек покупает оружие, которое потом убивает или его или других. не так Oldlord?



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