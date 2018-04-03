Дело сожителя Марии Полоз, столкнувшего ее с лестницы, вернули в мировой суд

Городской суд вернул дело сожителя Марии Полоз, который столкнул ее с лестницы в ночном клубе, в мировой суд. Теперь дело Виталия Иевлева должно рассматриваться в новом судейском составе. И это единственное чего удалось добиться стороне защиты на заседании, состоявшемся 2 апреля. Хотя защитник Виталия пытался даже заявить отвод суду, который, по его мнению, занимает сторону обвинения.

В городском суде 2 апреля рассматривалась жалоба Виталия Иевлева на решение мирового суда, который вернул уголовное дело в отношении мужчины на доследование. Именно этого и добивались родные Марии, которые хотят, чтобы благовещенца судили не по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за которое грозит реальное лишение свободы.

Это было первое судебное заседание по уголовному делу, на котором присутствовала сама Мария. Ранее она рассказывала, что мама на заседания ее не пускала, потому что девушка простила Виталия Иевлева, который столкнул ее с лестницы. Уже на самом заседании благовещенка сказала, что возможность присутствовать на заседаниях у нее была, но она не являлась «потому, что особо не приглашали».

На первое заседание девушка пришла в сопровождении Виталия, с которым она сейчас живет и который по делу проходит обвиняемым. С ними был также адвокат мужчины. Девушка была в парике, который прикрывал изъян ее черепа, образовавшийся после падения. Ее мама – Елена Полоз, которая с самого начала представляет интересы дочери в суде, – пришла без своего юриста. Друг с другом Мария и Елена даже не поздоровались.

На заседании, помимо обжалования решения мирового суда, Мария Полоз пыталась отстранить от дела своих официальных представителей – маму и юриста, чтобы самостоятельно представлять свои интересы в суде. В заявлении девушка указала, что ее позиция по делу и позиция ее представителей диаметрально противоположны. Однако на вопрос судьи, в чем заключаются противоречия, Мария ответила: «Там же написано. Я не имею претензий к этому молодому человеку». Прокурору на тот же вопрос она ответила: «Не знаю».

«Вы понимаете, о чем вас спрашивают? Вы говорите, что позиция противоречит. Вас спрашивают, в чем противоречие, а вы не можете ответить. Как нам относиться к вашему заявлению?» – задала вопрос судья. На что Мария ответила: «Серьезно». Когда прокурор предположила, что заявление Мария писала не сама, а при помощи адвоката Виталия, девушка это опровергла. Адвокат Виталия предположил, что девушка просто растерялась, так как впервые попала на судебное заседание.

Елена Полоз официально озвучила на заседании, что Марию признали дееспособной, но заявила, что будет это обжаловать. По мнению женщины, дочь не всегда отдает отчет своим действиям. В итоге попытка Марии дать отвод маме и юристу, успехом не увенчалась. Елена Полоз и дальше будет представлять интересы дочери в суде.

Судья также отказала стороне защиты приобщить к делу отрывки записи телефонных разговоров, на которых Елена Полоз просит Виталия забрать дочь, которую она вылечила, а также, на которой Мария рассказывает о рукоприкладстве со стороны матери.

Адвокат посчитал, что судья занимает сторону обвинения, и попытался дать ей отвод. Но и это решение судья не поддержала. Гособвинитель, в свою очередь, высказала мысль, что сторона защиты намеренно старается тянуть время различными обжалованиями, чтобы обвиняемый избежал наказания за сроком давности.

В итоге судья отменила решение мирового суда, который вернул уголовное дело Виталия Иевлева на доследование в прокуратуру и которое мужчина обжаловал. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же мировой суд, но уже в ином составе. Свое решение судья объяснила тем, что Марию как потерпевшую не извещали о заседаниях должным образом.

Комментировать это решение Елена Полоз отказалась. Но на самом заседании она очень эмоционально высказывалась по поводу своей дочери и неофициального зятя.

«Он издевался над ней и продолжает издеваться сейчас, а она больная и этого не понимает. Я ее выходила, я ее вылечила. Вот она сидит, через полгода она ходит, она здорова физически, но у нее отсутствует часть мозга, которая отвечает за многие функции, и это факт», – заявила Елена Полоз.

«Хотя бы какие-то успехи. Дело отдали обратно мировому судье, а дальше будем бороться за справедливость», – сказал после заседания Виталий Иевлев.

«Сейчас дело должно поступить обратно мировому судье на 6-й участок, мировой судья по 6-му участку уже рассматривать дело не может, она должна будет отвестись от этого дела. И председатель городского суда должен будет разрешить вопрос, кому из судей передать это дело для рассмотрения. Поскольку сегодня прокуратура занимала ту же самую позицию, что в том ходатайстве они заявляли по поводу возвращения дела на доследование, я полагаю, что аналогичное ходатайство появится в деле в первый же день судебного заседания», – рассказал Василий Качев, адвокат Виталия Иевлева.

Мария после заседания рассказала, что собирается отозвать судебную доверенность на маму, как только вернет паспорт, и дальше настаивать, что к Виталию претензий не имеет. По ее словам, Елена Полоз документы ей не отдает. Девушка уже обратилась в полицию. Если забрать паспорт не получится, то она подаст на его восстановление. Также Мария рассказала, что мать собирается официально ограничить девушку в родительских правах в отношении ее 6-летнего сына.

«Не знаю, чем мотивировано это решение, может, моим здоровьем, но у меня есть доказательства того, что я вменяемая и адекватная. Если меня отправляли в Усть-Ивановку для установления моей вменяемости и дееспособности, то должны быть соответствующие документы, поданные судом, но таких документов не было. В выписке у меня ничего сверхъестественного не написано, то есть там не пишут, что я бешеная или неадекватная. Единственное – это вопрос с работой, но без документов я никуда не могу устроиться», – высказалась Мария Полоз.

Как сообщало Амур.инфо, конфликт между Марией и ее сожителем Виталием произошел с 9 на 10 сентября в ночном клубе. Молодые люди повздорили, в итоге Виталий столкнул девушку с лестницы, как он уверяет, ненарочно. Мария получила серьезную черепно-мозговую травму.