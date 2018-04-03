Зима вернулась: в Селемджинском районе выпало до 11 миллиметров осадков

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2 апреля в большинстве районов Амурской области прошли осадки. Больше всего их выпало – в виде мокрого света – в Селемджинском районе, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре. Количество осадков здесь составило от 4 до 11 миллиметров.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, 11 миллиметров осадков зафиксировала метеостанция села Стойба Селемджинского района, метеостанция поселка Февральск – 8 миллиметров. Снег и мокрый снег были в Завитинском (4 миллиметра), Зейском (метеостанция Локшак – 4 миллиметра осадков), Ромненском (4 миллиметра), Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах.

Осадки в виде дождя прошли в Архаринском (1 миллиметр), Белогорском, Бурейском, Константиновском и Михайловском районах.

В ночь на 3 апреля осадки наблюдались только в двух районах Приамурья – Зейском и Селемджинском.