Пельмени «Амур» стали гастрономическим символом Амурской области

Фото: www.mamagotovit.ru

31 марта в 18:00 завершилось голосование за гастрономический символ Амурской области. В голосовании приняли участие 1 900 человек. Со значительным отрывом победителем стал вариант № 1 – пельмени «Амур». Свои голоса за него отдали 693 человека.

Как сообщалось ранее, конкурс на лучшее региональное блюдо организовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, чтобы узнать мнение амурчан о том, какое кулинарное произведение, на их взгляд, подчеркивает уникальность и самобытность Приамурья и может стать его официальным символом.

Жители области предложили 72 варианта, среди которых авторские рецепты, всем известные блюда, гастрономические новинки, специфические десерты, таежные диковинки и многое другое. Голосование проходило на отдельном сайте.

Пельмени «Амур» – это собирательный вариант. На конкурс его выдвигал каждый пятый участник. На втором месте – пельмени «Амурские» с папоротником, запеченные в сметанном соусе с луком от продовольственной компании «Партизан». Этот вариант набрал 312 голосов. На третьем месте оказался рецепт, который прислала жительница Благовещенска Светлана Бережных – «Самурики». За него проголосовали 145 человек. Кстати, за обсуждаемый в интернете вариант «ЩурБургер» проголосовало всего 25 человек.

88 голосов набрала закуска «Дружба народов» из кальмара, и 79 голосов отдано за блюдо «Покровский рудник», написанный в стихах. Со всеми рецептами можно ознакомиться по ссылке.

В последние дни голосования организаторами был зафиксирован масштабный вброс голосов за вариант № 2. После проведения мониторинга обнаружилось, что около 90 % всех голосов за это блюдо – накрутка. Оргкомитетом конкурса принято решение не учитывать его при подведении итогов конкурса.

Блюдо, победившее в региональном конкурсе, будет представлено на ВЭФ-2018. Оргкомитетом принято решение отметить участников областного кулинарного конкурса дипломами и благодарностями. Торжественное награждение состоится на одной из площадок «АмурЭкспоФорума–2018».