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сегодня, 10:58 6

Пельмени «Амур» стали гастрономическим символом Амурской области

Пельмени «Амур» стали гастрономическим символом Амурской области
Фото: www.mamagotovit.ru

31 марта в 18:00 завершилось голосование за гастрономический символ Амурской области. В голосовании приняли участие 1 900 человек. Со значительным отрывом победителем стал вариант № 1 – пельмени «Амур». Свои голоса за него отдали 693 человека.

Как сообщалось ранее, конкурс на лучшее региональное блюдо организовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, чтобы узнать мнение амурчан о том, какое кулинарное произведение, на их взгляд, подчеркивает уникальность и самобытность Приамурья и может стать его официальным символом.

Жители области предложили 72 варианта, среди которых авторские рецепты, всем известные блюда, гастрономические новинки, специфические десерты, таежные диковинки и многое другое. Голосование проходило на отдельном сайте.

Пельмени «Амур» – это собирательный вариант. На конкурс его выдвигал каждый пятый участник. На втором месте – пельмени «Амурские» с папоротником, запеченные в сметанном соусе с луком от продовольственной компании «Партизан». Этот вариант набрал 312 голосов. На третьем месте оказался рецепт, который прислала жительница Благовещенска Светлана Бережных – «Самурики». За него проголосовали 145 человек. Кстати, за обсуждаемый в интернете вариант «ЩурБургер» проголосовало всего 25 человек.

88 голосов набрала закуска «Дружба народов» из кальмара, и 79 голосов отдано за блюдо «Покровский рудник», написанный в стихах. Со всеми рецептами можно ознакомиться по ссылке.

В последние дни голосования организаторами был зафиксирован масштабный вброс голосов за вариант № 2. После проведения мониторинга обнаружилось, что около 90 % всех голосов за это блюдо – накрутка. Оргкомитетом конкурса принято решение не учитывать его при подведении итогов конкурса.

Блюдо, победившее в региональном конкурсе, будет представлено на ВЭФ-2018. Оргкомитетом принято решение отметить участников областного кулинарного конкурса дипломами и благодарностями. Торжественное награждение состоится на одной из площадок «АмурЭкспоФорума–2018».

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#жизнь #конкурсы

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    Ну так то все правильно. Люди видать не понимают, что блюдо должно быть простым и своим. А они понаделали хрен пойми чего. Понавыдумывали сходу. "амур" наше все

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    всё верно-одобряем

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    а у нас в городе где-то можно их заказать? только чтобы вкусно приготовили

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    женись и всё будет

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Далёко ранее их подавали в ресторане "Амур" ... но увы он канул в небытие,ещё даже намного ранее гостиницы "Амур" в которой был расположен

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    karlik nos

    Далёко ранее их подавали в ресторане "Амур" ... но увы он канул в небытие,ещё даже намного ранее гостиницы "Амур" в которой был расположен



    во там их помню, очень были вкусные, после заказывали в "Пельмешки да вареники" - гавно гавном, простите мой французский, дома такое не готовим, вкуснее чем делала бабушка даже браться не стану

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