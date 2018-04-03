Для аварийных служб ЖКХ установили нормы реагирования

Фото: "ЖРЭУ №1" г. Магнитогорск

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ, предусматривающий введение новых требований к работе управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нововведение призвано улучшить их работу и сократить расходы жителей на жилищные услуги.

«Я подписал постановление, которое меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, для определения сроков осмотра общего имущества. Там целый ряд новаций в этих правилах введён», – передает слова Медведева «Интерфакс».

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что постановление устанавливает дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний. «Это, прежде всего, требования к деятельности аварийных диспетчерских служб. Такого регулирования ранее не было», – сказал вице-премьер.

«Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан. Устанавливается дифференцированное время по устранению различного рода аварий – от получаса до двух часов», – сказал Козак.

По его словам, устанавливается регламентирование реагирования на обращения граждан, требования к деятельности работников диспетчерских служб, стандарты раскрытия информации.

«Все это в совокупности должно существенно улучшить качество работы управляющих компаний, доступность услуг, которые они оказывают, и сократить расходы жителей на жилищные услуги», – отметил Дмитрий Козак. Вице-премьер подчеркнул, что комплекс дополнительных требований будет реализован не за счёт увеличения платы за жилищные услуги.

Пояснительная записка к постановлению размещена на сайте кабинета министров. Так, например, документ упорядочивает работу аварийно-диспетчерских служб. «Отныне регламентировано время дозвона в службу – пять минут. Службы должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик"», – говорится в документе.

Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы может производиться и в ночное время. Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, – 10 минут. «Регламентируется время локализации аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем – в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Регламентируется время ликвидации засоров – в течение двух часов с момента регистрации заявки и устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем – не более трех суток», – говорится также в пояснительной записке.

Согласно постановлению, если исполнение заявки требует доступа в помещение в многоквартирном доме, такой доступ осуществляется в заранее согласованное с собственником или пользователем помещения время. «Отклонение от согласованного времени возможно только в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с авариями. (...) Если исполнение заявки требует доступа в жилое помещение, сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен сообщить собственнику или пользователю такого помещения номер телефона аварийно-диспетчерской службы для подтверждения необходимости такого доступа», – говорится в документе.

При этом сотрудник должен иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации).

«Аварийно-диспетчерская служба должна проводить оперативный контроль сроков, качества исполнения поступивших заявок, в том числе с использованием инструментов фотофиксации, оперативных и периодических опросов собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. Результаты контроля должны вноситься в электронный журнал учета заявок», – говорится в пояснительной записке.