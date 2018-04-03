Житель Белогорска похитил более тонны лома черных металлов

Фото: vtormetpriem.ru

Житель Белогорска может лишиться свободы за хищение лома черных металлов. Дознаватели Белогорского линейного отдела направили в суд уголовное дело в отношении подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, в январе 2018 года местный житель решил украсть лом черных металлов, который находился в открытых вагонах с высокими бортами, предназначенных для перевозки навалочных грузов. Мужчина планировал в дальнейшем сдать украденное в пункт приема.

Для реализации задуманного подозреваемый по оборудованной лестнице поднялся в полувагон и, дождавшись начала движения состава, начал перекидывать через борт разнородный лом черного металла. После чего сгрузил похищенное в грузовик и отвез на пункт приема металла, где и был задержан сотрудниками Белогорского линейного отдела. Общий вес похищенного составил 1 080 килограммов.

Сотрудниками дознания Белогорского линейного отдела в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.