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Космодром Восточный посетили школьники из Якутии

Космодром Восточный посетили школьники из Якутии
Фото: www.roscosmos.ru

Космодром Восточный посетила профориентационная экспедиция «Молодежь Якутии – в промышленность». 20 школьников из Республики Саха (Якутия) приехали в Приамурье, чтобы узнать, как работают системы космодрома.

Основная цель проекта – заинтересовать старшеклассников в работе в промышленном секторе и помочь им в предстоящем выборе профессии. В составе экспедиции – 20 десятиклассников школ Республики Саха (Якутия). Эти ребята прошли двухэтапный отбор: викторину и индивидуальное собеседование. Заявки принимались только от тех, кто в девятом классе сдал ОГЭ по физике и химии и в дальнейшем планирует связать свою жизнь с промышленностью.

На Восточном ребята увидели стартовую площадку ракетного комплекса «Союз», погрузочную установку и уникальную мобильную башню обслуживания. Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» рассказали школьникам о комплексе работ, сопровождающих каждый пуск с космодрома: о проектировании трасс запуска и районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, часть которых располагается на территории Якутии.

Старшеклассники узнали и о работах по обеспечению безопасности местного населения в этих районах и дальнейшем поиске и вывозе упавших частей, мониторинге экологической обстановки. Также гости посетили музей космонавтики в Циолковском, где узнали о космической деятельности России и об истории города Углегорск, который теперь называется город Циолковский.

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#дети #космодром #школа

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