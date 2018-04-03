В Благовещенске уничтожили польские груши

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30 марта в Благовещенске государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области проводили контрольно-надзорные мероприятия. В ходе них удалось выявить продукцию, запрещенную к ввозу в Россию.

Продукцию обнаружили на одной из оптовых баз областного центра. Здесь хранилось 156 килограммов свежих груш. Судя по информации на упаковке, их привезли из Польши, а значит, товар является санкционным. При этом товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали.

В соответствии с законодательством груши изъяли, а затем уничтожили механическим способом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.