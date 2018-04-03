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сегодня, 10:08 9

В Благовещенске уничтожили польские груши

В Благовещенске уничтожили польские груши
Фото: rsnamur.ru

30 марта в Благовещенске государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области проводили контрольно-надзорные мероприятия. В ходе них удалось выявить продукцию, запрещенную к ввозу в Россию.

Продукцию обнаружили на одной из оптовых баз областного центра. Здесь хранилось 156 килограммов свежих груш. Судя по информации на упаковке, их привезли из Польши, а значит, товар является санкционным. При этом товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали.

В соответствии с законодательством груши изъяли, а затем уничтожили механическим способом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

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#торговля

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Комментарии
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  • Рыба

    Рыба
    5 часов назад

    изьять и уничтожить- проще всего. А почему не ищут пути провоза? и не наказывают тех кто пропустил их.

  • Leg

    Leg
    5 часов назад

    Отдали бы на юннатку! Птичкам да хомякам какая разница какие груши кушать... вот страна

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Я думаю, что это китайские,ну кто бы из Польши сюда груши вёз,просто упаковки,китайцы делают разные,на любой вкус,но лично моё мнение...

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    ибо не фиг

  • НЭПman

    НЭПman
    2 часа назад

    Дэбилы, ей богу!!!

  • dov3337

    dov3337
    2 часа назад

    Отдайте голодным,дураки..

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Leg

    Отдали бы на юннатку! Птичкам да хомякам какая разница какие груши кушать... вот страна



    так может просто написали, что под бульдозер, а сами на рынок? не поверю, что про юнатку только мы с вами подумали

  • OT

    OT
    1 час назад

    Бизнес Путин запретил обитать штрафами. Лучше уничтожить продукцию санкционую. Вобщем-то так и должно быть в криминальной системе. Одно дело с помощью налогов обирать бизнесменов и совсем уж нетерпимы дополнительно поборы штрафные.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вот уроды!

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