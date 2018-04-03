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сегодня, 10:04 0

С амурского золотодобытчика взыщут ущерб за самодеятельность

С амурского золотодобытчика взыщут ущерб за самодеятельность
Фото: mdregion.ru

Житель амурского поселка Февральск намыл 40 граммов золота. Амурское управление Росприроднадзора взыщет с него ущерб, причиненный самовольным пользованием недрами.

В августе 2017 года сотрудники управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр территории Зейского района. В ходе осмотра был выявлен факт незаконной добычи самородного золота общей массой 40,1 грамма. Драгоценный металл добыл житель поселка Февральск.

Как сообщает управление Росприроднадзора по Амурской области, по результатам исследований специалист заключил, что масса химически чистого золота составляет от 36,89 до 37,69 грамма. Произведя расчет размера вреда, причиненного недрам, управление обратилось в суд о взыскании с гражданина ущерба в размере 86 398 рублей 59 копеек.

Селемджинский районный суд удовлетворил требования управления Росприроднадзора полностью. Гражданина обязали возместить ущерб, причиненный самовольным пользованием недрами.

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#природа #происшествия #суды

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