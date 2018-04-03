Белогорцев приглашают принять участие в весенней уборке города

В Белогорске стартовала акция по благоустройству «Чистый город». Горожан призывают на общегородской субботник. Координирует работы по уборке городской штаб.

В состав штаба по уборке вошли представители администрации Белогорска, горсовета, единой службы по содержанию дорог и благоустройству города, учреждений социальной сферы, управляющих компаний, совета предпринимателей.

«Мы приглашаем предприятия и организации города принять участие в месячнике по благоустройству, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова. – До первого мая всем участникам акции чистоты необходимо привести в порядок прилегающие территории, очистить их от мусора и листвы. Свой вклад в генеральную уборку города может внести каждый белогорец».

20 апреля состоится общегородской субботник. Традиционно в акции чистоты примут участие сотрудники администрации и ее структурных подразделений, муниципальных предприятий и коммунальных служб, школьники и горожане.

Акция «Чистый город» в Белогорске продлится до 1 мая, сообщает пресс-служба администрации города.