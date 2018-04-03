Солнце, ветер, мокрый снег: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля

Фото: rk.karelia.ru

3 апреля в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах пройдут слабые осадки. Скорость северо-западного ветра составляет 8-13, местами с порывами до 18-23 метров в секунду.

Температура поднимется до плюс 5 градусов, местами будет минус 12. В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разовьет силу до 5-10, с порывами – до 19 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до +2...+4 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова