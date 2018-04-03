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На месте пожара в Благовещенске найдено тело мужчины

На месте пожара в Благовещенске найдено тело мужчины

В ночь на 3 апреля в Благовещенске горел дом. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. В ситуации разбираются правоохранители.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, горел 4-квартиный жилой деревянный дом, расположенный на улице Мухина. Сообщение о пожаре поступило поздно. В результате, когда пожарные прибыли на место, кровля дома горела открытым пламенем. Работать пришлось по повышенному рангу сложности. Наблюдалось сильное задымление.

По предварительной информации, мужчина, чье тело нашли на месте пожара в одной из квартир, – 1978 года рождения. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

В результате пожара дом серьезно пострадал – уничтожена кровля, квартиры повреждены изнутри по всей площади.

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#пожары #происшествия

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