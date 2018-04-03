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сегодня, 09:50 0

Тындинского предпринимателя будут судить за торговлю водкой из-под прилавка

Тындинского предпринимателя будут судить за торговлю водкой из-под прилавка
Фото: myslo.ru

В Тынде передали в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, продававшего алкоголь без лицензии. Бизнесмен дал указание продавцу своего магазина торговать нелегальной водкой.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 37-летнего тындинского предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Следователи установили, что в феврале текущего года индивидуальный предприниматель, не имеющий лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, дал указание продавцу своего магазина продавать водку по требованию покупателей. При этом ящики с водкой прятали под прилавком.

Ранее, в 2017 году, предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Розничная продажа алкогольной продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, без лицензии». Однако бизнесмен не сделал выводов. В итоге незаконную деятельность по продаже алкогольной продукции пресекли сотрудники полиции.

За совершение преступления суд может назначить наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

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