На трассе, проходящей через Приамурье, отменили ограничения

Фото: fullhdoboi.ru

Ограничение движения на двух участках федеральной трассы А-360 «Лена» Невер – Якутск, проходящей через Приамурье, отменено. В настоящее время движение здесь осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ УПРДОР «Лена».

2 апреля движение транспорта ограничивали на участках трассы А-360 173+000 километр (город Тында) – 360+000 километр (поселок Беркакит) и 475+000 километр (поселок Большой Хатыми) – 626+200 километр (поселок Орочен 1-й). Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Просмотров всего: 501

#погода #транспорт

распечатать

Александр Авдеев