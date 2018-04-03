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На трассе, проходящей через Приамурье, отменили ограничения

На трассе, проходящей через Приамурье, отменили ограничения
Фото: fullhdoboi.ru

Ограничение движения на двух участках федеральной трассы А-360 «Лена» Невер – Якутск, проходящей через Приамурье, отменено. В настоящее время движение здесь осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ УПРДОР «Лена».

2 апреля движение транспорта ограничивали на участках трассы А-360 173+000 километр (город Тында) – 360+000 километр (поселок Беркакит) и 475+000 километр (поселок Большой Хатыми) – 626+200 километр (поселок Орочен 1-й). Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

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#погода #транспорт

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