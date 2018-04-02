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2 апреля 2018, 20:46 1

Благовещенские тхэквондисты успешно выступили на соревнованиях в Москве

Благовещенские тхэквондисты успешно выступили на соревнованиях в Москве

Команда благовещенских спортсменов возвращается из Москвы, где прошли первенство и чемпионат России по тхэквондо. В нем приняли участие 450 человек. Команда из Благовещенска – четыре девочки и их тренер – везут домой награды.

В состязаниях такого уровня благовещенские тхэквондисты участвуют впервые. К выступлению команду подготовил тренер национальной сборной Благовещенска по тхэквондо Дмитрий Пак. В ноябре 2017 года, команда областного центра Приамурья вошла в тройку лучших на открытом кубке Приморского края по тхэквондо ИТФ. Тогда спортсмены из Благовещенска впервые приняли участие в соревнованиях Приморского края. Начинающим тхэквондистам это позволило набрать опыт, что дало уверенность в своих силах при подготовке к первенству и чемпионату России.

В Москве амурчане показали высокий результат. Тренер Дмитрий Пак завоевал первое место в силовом разбивании.

В категории «Спарринг» в разных возрастных категориях отлично показали себя юные благовещенские спортсменки. 14-летняя Анжелика Янчук стала первой, а ее сестра-двойняшка Ангелина Янчук завоевала второе место.

Второе место – у 10-летней Карины Ивановой. Третье место заняла 8-летняя Ксения Журкова.

В среду, 3 апреля, команда возвращается в Благовещенск.

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#дети #спорт

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