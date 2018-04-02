Кинотеатры и детские комплексы переместят на нижние этажи торговых центров

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Госдума уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы (по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи – прим. ТАСС). Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры) уже приступят к соответствующей реорганизации», – передает ТАСС слова Анатолия Выборного.

Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

Эти инициативы выдвинули после трагедии в городе Кемерово. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Фото: МЧС России

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 «Причинение смерти по неосторожности», 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Арестовано семь человек.